坚持习近平新时代中国特色社会主义经济思想—— 二论贯彻落实市委经济工作会议精神

思想扎根的深度，决定发展质量的高度。

3日召开的市委经济工作会议，深入贯彻党的十九大精神和中央、省委经济工作会议精神，对2018年全市经济工作作出了全面部署。市委书记李亚强调，必须深刻领会、准确把握习近平新时代中国特色社会主义经济思想的科学内涵，全面贯彻到洛阳经济社会发展全过程各方面，确保落地生根、形成生动实践。

回眸砥砺奋进的五年，以习近平同志为核心的党中央坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。在这一思想指引下，“坚定不移贯彻新发展理念，坚决端正发展观念、转变发展方式”，短短五年，我国经济实力再上新台阶，经济结构出现重大变革，经济更具活力和韧性，推动对外开放深入发展，生态环境状况明显好转。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，中央经济工作会议对今年改革发展重点任务作出的重大部署，深刻体现了创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的新发展理念，这是转向高质量发展阶段、跨越发展关口的关键。

欲与时代同步，就要与真理同行。洛阳“十三五”发展的航船，正是从“以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑”出发的。

市委认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，谋划实施了包括现代创新体系、现代产业体系、现代市场体系、现代开放体系、现代城镇体系、现代基础设施体系等九大体系在内的“9+2”工作布局，并在自创区、自贸区等国家战略密集布局洛阳，省委、省政府赋予洛阳发展新的战略定位之后加以结合提升，使得全市经济运行呈现逐月向好、结构趋优、效益提升、动力增强的良好态势，发展的稳定性、协调性、内生性、包容性进一步增强。

尤为引人注意的是，刚刚过去的一年，全市呈现出发展好于上年、质量好于预期、支撑作用显著提升、大事要事实现突破、保障和改善民生不断加强等亮点。看产业，产业结构有望实现“三产超二产”、规模以上工业利润总额增速有望连续8个月居全省之首、六大高成长性制造业对规模以上工业增长的贡献率在68%左右；看创新，短短一年间，新增省级以上创新平台、高新技术企业、省级创新龙头企业分别是2016年的2.3倍、2.8倍、1.5倍；看共享，全年又有10.36万贫困群众有望稳定脱贫，11个领域60项87件民生实事全面兑现，中心城区集中供热普及率大幅提升至70.6%。以新发展理念为逻辑线条，把这些“细节”拼接为一幅完整的画卷，洛阳全年经济增速预计有望高于全省1个百分点、总量大幅超过4000亿元、占全省比重时隔4年有望重回10%左右的质感与细腻跃然眼前。

枝头缀满发展硕果，树下必有思想沃土。实践证明，洛阳谋划的一系列重大思路，完全符合党的十九大精神，符合中央和省委要求，符合洛阳实际、人民期盼；实施的一系列重大举措，是全面贯彻新发展理念的过程，是中央和省委决策部署落地生根的过程，是审视市情、补齐短板、厚植优势的过程；经济发展取得的一系列重大成效，是习近平新时代中国特色社会主义经济思想正确指导的结果，是党中央坚强领导、省委省政府关怀支持、全市上下团结奋斗的结果。

党的理论创新每前进一步，党的理论武装就要跟进一步。展望新的一年，机遇与挑战并存，机遇大于挑战。我们要进一步坚定信心、乘势而上，把思路举措的提升和落地摆在突出位置，确保正确的决策部署一抓到底、抓出更大成效。

一方面，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和中央、省委决策部署，按照高质量发展的要求，从洛阳实际出发，善于贯彻新发展理念，对思路举措进行丰富完善提升，使之更好地把握规律性、体现针对性、具有指导性、增强实效性；另一方面，要强化落地、关键在做，坚持推进与重点突破相结合、体系支撑与项目带动相结合，“实”字当头、“干”字为先，真正扑下身子抓落实，使各项工作越抓越精准、越抓越具体、越抓越有效。

“理论一经群众掌握，也会变成强大的物质力量”。

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，坚定不移以新发展理念引领高质量发展，我们就一定能够推动洛阳经济发展朝着质量更高、效益更好、后劲更足的方向迈进！（洛 平）