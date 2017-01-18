牢牢把握高质量发展根本要求—— 一论贯彻落实市委经济工作会议精神

洛平

新年伊始，河洛大地吹响迈向高质量发展的冲锋号。

昨日召开的市委经济工作会议，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委经济工作会议精神，总结我市2017年经济工作，分析全市经济形势，就做好2018年经济工作提出了总体要求、主要目标、重点任务和推进举措。市委书记李亚强调，要牢牢把握高质量发展这个根本要求，坚定信心、保持定力，狠抓各项思路举措落地见效，不断开创洛阳经济社会发展新局面。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央准确把握复杂局势，成功驾驭发展大局，形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想，推动我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革。“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”中央经济工作会议将党的十九大作出的这一重大判断，进一步明确为新时代我国经济发展的基本特征，把推动高质量发展明确为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，省委经济工作会议对推动我省经济实现高质量发展作出了重大部署，为我们指明了方向、提供了遵循。

高质量发展，是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。由高速增长阶段转向高质量发展阶段，强调的是质量而非速度、是发展而非增长，这是发展思想、发展战略的重大转变，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求，是做好当前和今后一个时期经济工作的“纲”。

迈向高质量发展，洛阳有基础有条件，也有困难有问题。党的十八大以来特别是进入“十三五”以来，面对错综复杂的国内外经济形势，市委认真贯彻落实中央和省委决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，推动经济社会持续健康发展，洛阳综合实力连跨台阶、发展战略持续提升、动能转换平稳接续、基础支撑更加坚实、生态环境明显好转、人民生活显著改善。刚刚过去的2017年，我们加快推进“9+2”工作布局落地见效，全市经济社会呈现总体平稳发展、质量效益提升、结构调整加快、人民生活改善的良好态势，交出了学习宣传贯彻党的十九大精神的首张精彩答卷。但也要清醒地看到，无论是从关联指标、质量效益、产业结构、发展动力看，还是从人民群众对美好生活的期待看，洛阳发展不平衡不充分问题还比较突出，离高质量发展还有很大的差距。

量积累到一定阶段，必须转向质的提升，这是经济发展的规律使然。咬定高质量发展不放松，坚定信心保持定力，把握时机促成质变，在质的大幅提升中实现量的有效增长，我们才能推动洛阳经济社会发展再上新台阶。

2018年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是我们加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标和加快建设副中心、打造全省增长极的重要一年。做好2018年工作，推动经济高质量发展，任务繁重，责任重大。

我们要把思想和行动统一到党的十九大和中央、省委、市委经济工作会议部署要求上来，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，坚持高质量发展的根本方向，进一步坚定信心、乘势而上，进一步明确目标、把好方向，进一步强化措施、精准发力，进一步改进作风、狠抓落实，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力抓好深化供给侧结构性改革、构建现代产业体系、实施创新驱动发展战略、形成全面开放新格局、增强城镇综合承载力、实施乡村振兴战略、提高保障和改善民生水平等七项重点工作，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

经济发展进入新时代，高质量发展既是“着力点”，更是“得分点”。不驰于空想、不骛于虚声，坚定不移迈向高质量发展，洛阳定能谱写决胜全面小康、开启现代化建设新征程的新篇章。