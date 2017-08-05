2018年，洛阳将实现干线公路现有隧道照明设施全覆盖

工作人员在胡岭隧道内调试照明设施

昨日，洛栾快速通道上还有部分积雪尚未消融，赵诺生就开始开着小货车送货了，家人嘱咐他出车时小心些，他说：“好，现在隧道里装了灯，可亮堂，跑着更放心了。”

隧道灯带来的信心

赵诺生是嵩县大章乡人，平时从事运输工作，经常往返于嵩县县城和各乡村之间。洛栾快速通道是他跑货运的必经之路，基本上一天要跑四五趟。

“洛栾快速通道嵩县段隧道多，有些长一点的隧道，从前光线比较暗，视线不太好。”赵诺生说。

“最近，我跑货运的伙计们都可高兴，快速通道的隧道都装上了灯，跑着更安全了。”赵诺生说，“隧道里这一排灯装得太及时了。”

做隧道保洁工作的程会强，和赵诺生有同样的想法。

因为要经常在隧道内作业，程会强和工友们必须长时间待在隧道里，虽然放置着爆闪灯等提醒装置，但还是时有事故发生。“现在好了，隧道里亮堂多了，我们干活也更安全。”程会强说。

隧道灯安装得细心

洛栾快速通道嵩县境内的胡岭隧道，长534米，共装有照明灯140多盏。记者发现，隧道侧壁上安装了两排照明灯，但似乎灯还不太一样。市公路局局长仝宇鹏说，这里面有LED灯90盏、250瓦的高压钠灯20多盏、150瓦的高压钠灯30多盏。

“之所以安装不同的灯，是考虑到司乘人员的视觉承受能力。”仝宇鹏说，隧道出入口的灯亮一些，目的是与日照光度接近，方便驾驶员视觉顺畅过渡，中间的灯为正常亮度，整体亮度为一个渐变过程。

灯带来了方便，用电安全也要考虑到位。虽然地处荒郊野外，记者看到，隧道内配电柜整齐放置在工作间，一旁还有灭火器等消防用品。仝宇鹏说，有条件的隧道内还加装了水泵等设施，分段养护工人中还必须配备一名电工。

最关键的是，这些照明设施每天24小时都开放，保障大家全天的出行安全。

隧道灯加装得贴心

与胡岭隧道一样，我市加装照明设施的干线公路中长隧道已有12条。

我市干线公路共有隧道24条，其中500米以上的中长隧道12条，500米以下的短隧道12条，主要分布在洛栾快速通道、311国道以及多条省道上。

从2016年开始，我市陆续对隧道照明设施进行排查，先期对一批车流量大、通行价值大的隧道进行了照明安装。截至2017年年底，全市12条中长隧道均已加装了照明设施。

仝宇鹏说，对500米以下的短隧道照明问题，市公路局已向省公路局申请专项建设资金，将于今年陆续对剩余12条短隧道加装照明设施，实现我市干线公路现有隧道照明设施的全覆盖，为市民出行提供更大便利。

“按照公路建设规范，并没有强制要求给隧道装灯，我们充分考虑到这一民生需要，连续实施此项工作。”仝宇鹏说，隧道所处道路使用率都很高，以洛栾快速通道为例，日通行量已达2.5万车次，隧道加装照明设施就是为了让市民安全出游，让村民安全回家。

这些已照明隧道都是市民周边游的必经路

洛宁境内

●界岭隧道：656米

位于S249三邓线，该线路起于洛阳与三门峡交界处，止于洛阳与南阳交界处，全长150.382公里，是连接洛阳市与南阳、三门峡的重要通道。途经洛宁县、栾川县，是通往故县水库、神灵寨等景区的主要旅游道路。

汝阳境内

●赵盘岭隧道：826.5米

●将军垭隧道：992米

●十八盘隧道：595米

●大虎岭隧道：983米

以上四条隧道位于S243郭木线，从市区去汝阳看恐龙、去大虎岭泡温泉都需途经该路。

栾川境内

●老界岭隧道：2371米

位于G311徐西线，该线路起于洛阳与平顶山交界处，止于洛阳与南阳交界处，全长80.399公里，是连接洛阳与南阳、平顶山的重要通道，是洛阳市南部山区重要的南北走向干线公路，是市区通往木札岭、白云山景区的主要旅游道路。

●红叶岭隧道：910米

位于S328庙祖线，该线路起于栾川县庙子村，止于栾川县祖师庙，全长56.749公里，是栾川县南部山区重要的民生道路。

嵩县境内

●咸水沟隧道：591米

位于S248旧邓线，该线路起于嵩县旧县，止于洛阳、南阳交界，全长59.309公里，是洛阳市南部山区重要的干线公路。

●分水岭隧道：928米

位于S247南车线，该线路起于宜阳与渑池交界，止于嵩县徐西线交叉口，全长142.351公里，是洛阳市连接三门峡市的重要道路，同时也是宜阳、嵩县的主要经济大动脉。

●黄土岭隧道：1630米

位于S331高兰线，该线路起于嵩县白河镇，止于西峡县界，全长18.855公里，是连接洛阳市嵩县与南阳市的重要省道，是嵩县南部山区重要的民生道路。从市区去嵩县赏千年银杏林也要走这条路。

●胡岭隧道：534米

●前范岭隧道：720米

以上两条隧道位于Z001洛栾快速通道，该线路起于洛阳市区，止于嵩县前河村，全长99.839公里，是连接嵩县、栾川县与洛阳市区的一条主要通道，同时也是通往陆浑水库、重渡沟、白云山、天池山等旅游景点的重要旅游道路。(洛阳晚报记者 连漪 通讯员 胡金刚/文 记者 张怡熙/图)