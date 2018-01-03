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男子意外收到一封信 竟然“中”了100万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-08 08:34

　　刮开刮奖区涂层，王先生发现自己“中”了一百万元

　　近日，市民王先生给小记说了一件事儿：2日，他意外收到一封奇怪的信，打开后觉得自己被骗了。

　　64岁的王先生在涧西区南昌路附近一小区当门卫，2日，他收到快递员送来的一封信，信封上印着他的地址、姓名和手机号码，他打开信封看里面的红纸，发现可以刮奖，并且刮开奖后自己竟然“中”了100万元。

　　5日，小记找到王先生后看到，他收到的信封里装有一张红纸，正面印有刮奖区、兑奖说明和领奖方法，背面印有北京一家保健品公司的相关介绍。“刮开刮奖区的涂层，出现“一帆风顺”四个字，对应的是二等奖，奖金100万元。”王先生说，他拨打纸上留的“兑奖专线”电话，却被告知是空号。

　　王先生并不信天上能掉“馅饼”，可他从未接触过北京这家保健品公司，对方是咋知道他的个人信息的？王先生细想后说，此前，他参加过一些商家针对老年人的保健品讲座，为了领到商家赠送的小礼品，他留过自己的个人信息。

　　“老年人参加保健品讲座时，组织方经常以免费领取小礼品为由，登记他们的姓名、手机号码、家庭住址等个人信息。”民警提醒，为了个人的信息安全，大家在参加一些商业活动时，个人信息最好不要写得太详细，也不要轻易提供个人的身份证号。（洛阳晚报记者 付璇 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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