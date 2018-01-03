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洛龙警方成功破获一起租车诈骗案 涉案车辆10台 涉案价值300余万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-05 09:58

　　“谢谢民警及时破案，帮我们挽回了损失。”近日，洛龙区厚载门街与政和路交叉口某租车公司负责人朱某说。此前，朱某和另一家租车公司负责人发现公司出租的汽车离奇失踪，涉案价值300余万元，租车人全部失联。近日，洛龙派出所侦破此案，将5名犯罪嫌疑人抓获。

　　案发：两家租车公司多辆豪车失踪，租车人全部失联

　　2017年11月18日，洛龙区厚载门街与政和路交叉口附近某租车公司负责人朱先生报警称，5名租车人先后在其公司租走9辆汽车，这些车多为奔驰、宝马、奥迪等豪车，现在9辆被租汽车失踪，5名租车人均失联。

　　随后，洛龙区长兴街与关林路交叉口的另一租车公司负责人也报警称，1名姓吕的男子从该公司租走一辆奥迪A4，人车均失联。

　　民警调查发现，2017年8月1日，犯罪嫌疑人吕某到某租车公司租用了一辆黑色丰田凯美瑞轿车，9月19日、10月14日，吕某先后到某租车公司租走一辆奥迪A6和一辆凯迪拉克轿车。其间，吕某又在该租车公司租走一辆奥迪A4。

　　从2017年9月22日至10月17日，犯罪嫌疑人张某、顾某(女)、李某(女)、薛某等4人先后到某租车公司租走奔驰、普拉多、牧马人、奥迪Q5等6辆汽车。

　　此后，吕某、张某、顾某(女)、李某(女)、薛某等5名租车人未按时交租车费，引起了店方的警觉。11月3日，某租车公司联系这5名租车人，发现他们均失联。更让朱先生担心的是，他们租走的9辆汽车也随之失踪。

　　手法：租车人套用行车证上的姓名，用假身份证借款

　　朱先生对这5名租车人的身份信息进行了重新核对，发现部分租车人的身份信息系伪造，他这才意识到被骗。

　　民警判断，这是一起汽车租赁诈骗案。经调查发现，某租车公司和另一租车公司的10辆汽车均安装有GPS，他们确定了车辆最后出现的地点。

　　2017年11月27日，民警在伊川县、平等乡、白元镇和登封市等地找到了8辆涉案车辆，在对车辆持有人询问时，对方均称车辆是车主本人抵押给自己，用于借款进行资金周转。车辆持有人还向民警出示了借款合同和抵押手续。

　　民警找来真正的车主，让车辆持有人进行辨认，发现这些车主并非办理押车借款的“车主”。民警查看了押车手续和借款合同，确认行车证是真实有效的，但是押车人的身份证异常。

　　“押车人用自己的照片套用行车证上的姓名，制作了假身份证。”民警说，此外，车辆登记证书也是伪造的。

　　破案：10辆涉案车辆全部被追回，5名犯罪嫌疑人落网

　　得知情况后，车辆持有人也赶紧向公安机关报案，要求依法追究相关人员的责任。随后，民警依法对上述8辆车辆予以扣押，另外两辆涉案车辆也被追回。

　　民警说，虽然根据GPS确定了车辆最后出现的地点，但是由于多数车辆被持有人停放在车库内，不便查看。为了尽快找到涉案车辆，民警只得趴在地上，将手机伸进车库内进行拍照、排查。

　　之后，民警对涉案人员进行调查，发现吕某、张某有多次出入澳门某酒店的记录，据此推测相关涉案人员可能是一伙儿赌徒。

　　截至2017年12月27日，吕某、张某、顾某(女)、李某(女)、薛某等5名犯罪嫌疑人均被警方抓获。顾某供述了伙同张某、吕某一起租车诈骗的过程。

　　经查，该案犯罪嫌疑人沉迷赌博，不计后果，以“先租车后押车”的手段骗钱赌博。目前，涉案车辆已被退回租车公司，该案正在进一步侦办。

　　提醒：对租车人信息加强审核，实时掌握车辆轨迹

　　“从租车公司把车租出来，然后抵押借款，这种作案手法并不新奇。”民警说，骗子之所以能轻易得手，一方面是租车公司对租车人的身份信息审核不严，给了骗子机会；另一方面，租车公司对车辆的监督管理也存在漏洞，虽然安装了GPS，但是没有对车辆轨迹进行实时监控，对被租车辆离开区域、失联等情况的监管检查不到位。

　　民警建议，租车公司要规范管理，发现GPS异常要及时做好记录并立即报警。此外，办理车辆抵押借款时，放款方也可拨打114联系车主，核对车主信息，避免上当受骗。（高国强）
[ 责任编辑：崔天运]
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