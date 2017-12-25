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“洛阳老人寻找54年前牺牲哥哥的安葬处”续：烈士或被葬在驻马店一公墓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-04 08:37

　　核心提示

　　本报和《信阳晚报》、驻马店市的《天中晚报》联动，帮助老城区的王珂老人寻找54年前牺牲在信阳的哥哥王延升安葬处一事，目前已有重大进展。（>>>>新闻回放

　　昨日，《天中晚报》记者高琳琳反馈来重要信息，经与热心读者之前的来电内容互相印证，有关烈士王延升安葬地的线索逐渐清晰。

　　1 读者来电：王延升送医时已牺牲，后被葬在医院旁边

　　市民赵老先生曾经给本报打来电话说，他是王延升的战友，当年他和其他战友把王延升送到了中国人民解放军第一五九中心医院(以下简称“解放军第一五九医院”)。到医院后，医生说王延升已经牺牲了。后来，王延升被安葬在医院旁边的一座教堂附近，当时并没有立墓碑。那时候，除王延升外，还有别的牺牲的军人也被安葬在那里。

　　另外一名读者张先生也打来电话，对赵老先生提供的信息进行了补充。他说，他曾经在解放军第一五九医院工作，该医院现在的家属院位置在1949年以前是一座教堂，医院南门附近有七八个墓地，王延升烈士有可能就被安葬在那里。

　　昨日，《天中晚报》记者高琳琳说，她已到该医院了解情况。据医院工作人员介绍，1949年之前，医院附近确实有座教堂，也有一片墓地，安葬在那里的不仅有牺牲的军人，还有当地的百姓，不过那片墓地早已迁走，医院无法提供更多的信息。

　　2 重大进展：当年医院附近的墓地已迁到驻马店一公墓

　　王延升烈士究竟被葬在了哪里？

　　高琳琳说，2日，她联系了驻马店市民政局优抚科负责人林峰。林峰说，如果是烈士的安葬地，民政部门会对其进行保护。解放军第一五九医院位于驻马店市驿城区，他建议高琳琳联系驿城区民政局优抚股。

　　随后，高琳琳联系驿城区民政局优抚股工作人员了解到，七八年前，当地政府曾对解放军第一五九医院附近的墓地进行了整体迁移，都迁到了驿城区胡庙乡石龙山公益性公墓。

　　接着，高琳琳又找到了石龙山公益性公墓的管理人闫先生。闫先生说，当年医院附近的墓地确实迁到了该公墓，其中一部分是无名烈士墓，公墓开辟了专门区域对这些无名烈士进行安葬，他们会逐一寻找，看能否找到王延升烈士的信息。

　　3 烈士家人：感谢三地媒体联动，想为哥哥立座碑

　　2日晚，高琳琳终于收到了该公墓反馈的信息。

　　遗憾的是，公墓的工作人员查找后，并未发现王延升烈士的墓碑。闫先生说，公墓里安葬有100多位烈士，其中一部分虽然立了碑，但都是无名烈士，他们无法确定王珂的哥哥是否在其中。

　　赵老先生之前曾经说，他和战友们把王延升烈士葬到解放军第一五九医院附近时，并未立墓碑。因此，结合之前的线索，王延升烈士的墓被迁到石龙山公益性公墓的可能性很大。

　　昨日下午，记者将最近这些天得到的所有信息都反馈给了王延升烈士的弟弟王珂。他说，他也曾咨询过解放军第一五九医院，希望能找到54年前，哥哥在该院的相关就诊、治疗信息。可惜时间太久，医院告知他查不到了。

　　王珂说，他很感谢《洛阳晚报》《信阳晚报》《天中晚报》三家媒体对寻找哥哥安葬处一事的关注。

　　“已经找了几十年，我想着还是要去看看。”王珂说，接下来，他会和家人商量，到驻马店的那座公墓看看，如果哥哥真的被安葬在此处，他想为哥哥立一座碑，每年清明节时，到那里祭奠哥哥，给他带点家乡特产，和他说说话。（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：史戎戎]
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