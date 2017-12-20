洛阳老人寻找54年前牺牲哥哥的安葬处

近日，家住老城区的65岁老人王珂给《洛阳晚报》记者打来电话，说他想寻找已去世54年的哥哥的安葬处。这是老人一家几十年的心愿，数十年来他们一直没有放弃。

老人说，他的哥哥叫王延升，1946年出生，1962年7月4日入伍。王延升在中国人民武装警察部队原六〇四部队任司号员。1963年12月18日，王延升在信阳长台关公社光荣牺牲。同年12月22日，中国人民武装警察部队政治部发来烈士证明书，编号豫烈字05700号。1983年6月，民政部门换发新证，注明王延升安葬在“信阳明岗烈士陵园”。

遗憾的是，王珂一家人多次去民政部门查询，得到的答复是“信阳现有的烈士陵园均查不到王延升的信息”，连“信阳明岗烈士陵园”这个地方都没有。

“找到大哥的墓，是母亲临终时的嘱托，也是我们兄弟姊妹目前最大的心愿……”王珂说。

为尽快帮助老人一家实现心愿，《洛阳晚报》和《信阳晚报》联动寻找。上周五，《信阳晚报》以《“请帮我找到他的墓，让哀思有处寄托……”》为题，关注了此事。

昨日，《信阳晚报》记者周涛告诉我们，信阳市有长台关乡，但没有“明岗”，只有一个明港镇。他已和当地民政部门联系，希望早日有烈士安葬处的信息。

尊敬的读者，您如果有任何关于王珂的哥哥王延升的信息，或是有“信阳明岗烈士陵园”的相关信息，请拨打本报热线电话66778866和我们联系。让我们一起帮助老人，圆他们一家几十年的心愿吧。(洛阳晚报记者 李砺瑾)