中格自贸协定生效在即 外贸企业将享关税优惠

洛阳出入境检验检疫局昨日透露，《中华人民共和国政府和格鲁吉亚政府自由贸易协定》将于2018年1月1日起正式生效实施，为双边经贸往来注入强大活力。这意味着我市产品出口格鲁吉亚市场将拥有更多机会。

格鲁吉亚地处“一带一路”重要节点，是我市在欧亚地区的重要经贸伙伴。目前，我市外贸企业对格鲁吉亚出口货物主要涉及拖拉机、机械设备、办公家具及纺织品等，出口规模持续增长。

按照该自贸协定，自明年1月1日起，格鲁吉亚将对我国96.5%的产品实施零关税，所覆盖的商品贸易额约占格鲁吉亚自中国进口总额的99.6%；中国将对格鲁吉亚93.9%的产品实施零关税，其中90.9%的产品立即实施零关税，所覆盖的商品贸易额约占中国自格鲁吉亚进口总额的93.8%。

洛阳出入境检验检疫局提醒，出口企业要密切关注中格自贸协定的关税优惠政策，及时向出入境检验检疫部门申请签发中格自贸协定原产地证书，以便享受相关关税优惠和通关便利，进一步开拓海外市场。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 张南方 王露露）