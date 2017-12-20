汝阳县警方抓获一对儿雌雄盗

昨日，汝阳县公安局民警致电本报记者：大家到人多的地方可要看管好财物，我们最近就抓到一对儿雌雄盗，他们专在人多热闹的地方偷手机，而且是打一枪换个地方。

昨日，汝阳县公安局付店派出所民警李晓明说，日前，他接到一起报警：一名女子到超市购物时，装在兜里的手机不知道啥时候被偷走了。李晓明查看监控发现，嫌疑人为一男一女，俩人趁那个女子进超市之际，将其手机摸走，得手后随即驾驶一辆挂洛阳牌照的轿车逃离现场。

民警根据车牌号查到车主姓闫，平顶山汝州人，闫某曾因盗窃被打击处理过。“我们到闫某老家走访，听村民说他很少回家。”李晓明说，正当他与同事为寻找闫某的下落发愁时，突然得知闫某驾车出现在平顶山三屯镇。

李晓明和同事立即前往三屯镇找到嫌疑车辆，并通过车找到闫某和其女友张某，发现俩人正伺机偷手机。不等他们反应过来，民警们就一拥而上将他们控制住。

闫某交代，他和张某先后在洛阳等地作案，专门在超市、集会等人多的地方盗窃手机。为避免被抓，他们在一个地方最多待两天。

目前，犯罪嫌疑人闫某现已被批捕，他女友张某已被行政拘留。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘照璞）