全国铁路调整运行图 洛阳龙门站将新增加列车20趟

12月28日零时起，全国将迎来新一轮铁路运行图的调整。今日，记者从洛阳火车站获悉，受此次调图影响，洛阳龙门站将新增加列车20趟，延长变更运行区段13趟，取消或停运5趟；洛阳站将增加2趟，减少4趟；洛阳东站、关林站暂无变化。

洛阳网讯 12月28日零时起，全国将迎来新一轮铁路运行图的调整。今日，记者从洛阳火车站获悉，受此次调图影响，洛阳龙门站将新增加列车20趟，延长变更运行区段13趟，取消或停运5趟；洛阳站将增加2趟，减少4趟；洛阳东站、关林站暂无变化。 值得一提的是，此次调图将开通洛阳龙门站至成都东的直达列车，并将部分原西安北终到列车延长至成都东。 【洛阳龙门站】 增开列车20趟 G2203次郑州东-成都东 G2210次成都东-郑州东 G2205次郑州东-成都东 G2212次成都东-郑州东 G308次成都东-北京西 G307次北京西-成都东(自12月29日起开行) G2201次郑州东-成都东 G2208次郑州东-成都东 G2202次成都东-郑州东(具体开行时间以车站公告为准) G2209次郑州东-成都东(具体开行时间以车站公告为准) G2206次成都东-徐州东(具体开行时间以车站公告为准) G2207次徐州东-成都东(具体开行时间以车站公告为准) G574次重庆西—北京西(具体开行时间已车站公告为准) G1982次西安北—徐州(具体开行时间以车站公告为准) 需要注意，以下车次为节假日及高峰期加开列车车次，具体开行时间请关注车站公告： G4289次郑州东-兰州西 G4290次兰州西-郑州东 G9193次商丘—洛阳龙门 G9194次洛阳龙门—郑州东 G9195次郑州东—洛阳龙门 G9196次洛阳龙门—郑州东 延长变更运行区段13趟 G1887次南京南-成都东 G1888次成都东-南京南(自12月29日起开行) G1702次成都东-秦皇岛 G1701次秦皇岛-成都东(自12月29日起开行) G1709天津西-重庆北(12月28日至明年1月14日开行，自明年1月15日起停运) G1710次重庆北-天津西(12月29日至明年1月15日开行，自明年1月16日起停运) G1831次济南西-汉中 G1832次汉中-济南西 G4015次北京西-宝鸡南 G4016次宝鸡南-北京西(具体开行时间以车站公告为准) G1836次重庆西—青岛北(具体开行时间另行通知) G1975次上海虹桥-西安北(12月28日至明年1月15日开行，自1月16日起临时停运) G1976次西安北-上海虹桥(12月28日至明年1月15日开行，自1月16日起临时停运) 另外，G564次洛阳龙门-北京西、G1812次洛阳龙门—上海虹桥，因改变运行区间不进郑州站，改为郑州东站。G2007、G2006次郑州-西安北,G2013、G2012次郑州-西安北均改郑州东始发终到,但调图后暂因过渡临时停运，具体开行时间另行通知。 取消或停运5趟 G4569、4570次北京西-洛阳龙门， G1547、G1548次南宁东-西安北， G1925次上海虹桥—西安北。 【洛阳站】 新增2趟 K508、507次贵阳-北京西(具体开行日期另行通知) 延长区段2趟 K596、K595次乌鲁木齐-杭州，运行区段调整为阿克苏-杭州 停运或不经洛阳站4趟 K869、870次郑州-成都停运 K820、819次重庆北-北京西不经过洛阳站(记者 郭瑛 通讯员 刘鹏)