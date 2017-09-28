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全国铁路调整运行图 洛阳龙门站将新增加列车20趟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-19 18:32

　　洛阳网讯　12月28日零时起，全国将迎来新一轮铁路运行图的调整。今日，记者从洛阳火车站获悉，受此次调图影响，洛阳龙门站将新增加列车20趟，延长变更运行区段13趟，取消或停运5趟；洛阳站将增加2趟，减少4趟；洛阳东站、关林站暂无变化。

　　值得一提的是，此次调图将开通洛阳龙门站至成都东的直达列车，并将部分原西安北终到列车延长至成都东。

　　【洛阳龙门站】

　　增开列车20趟

　　G2203次郑州东-成都东

　　G2210次成都东-郑州东

　　G2205次郑州东-成都东

　　G2212次成都东-郑州东

　　G308次成都东-北京西

　　G307次北京西-成都东(自12月29日起开行)

　　G2201次郑州东-成都东

　　G2208次郑州东-成都东

　　G2202次成都东-郑州东(具体开行时间以车站公告为准)

　　G2209次郑州东-成都东(具体开行时间以车站公告为准)

　　G2206次成都东-徐州东(具体开行时间以车站公告为准)

　　G2207次徐州东-成都东(具体开行时间以车站公告为准)

　　G574次重庆西—北京西(具体开行时间已车站公告为准)

　　G1982次西安北—徐州(具体开行时间以车站公告为准)

　　需要注意，以下车次为节假日及高峰期加开列车车次，具体开行时间请关注车站公告：

　　G4289次郑州东-兰州西

　　G4290次兰州西-郑州东

　　G9193次商丘—洛阳龙门

　　G9194次洛阳龙门—郑州东

　　G9195次郑州东—洛阳龙门

　　G9196次洛阳龙门—郑州东

　　延长变更运行区段13趟

　　G1887次南京南-成都东

　　G1888次成都东-南京南(自12月29日起开行)

　　G1702次成都东-秦皇岛

　　G1701次秦皇岛-成都东(自12月29日起开行)

　　G1709天津西-重庆北(12月28日至明年1月14日开行，自明年1月15日起停运)

　　G1710次重庆北-天津西(12月29日至明年1月15日开行，自明年1月16日起停运)

　　G1831次济南西-汉中

　　G1832次汉中-济南西

　　G4015次北京西-宝鸡南

　　G4016次宝鸡南-北京西(具体开行时间以车站公告为准)

　　G1836次重庆西—青岛北(具体开行时间另行通知)

　　G1975次上海虹桥-西安北(12月28日至明年1月15日开行，自1月16日起临时停运)

　　G1976次西安北-上海虹桥(12月28日至明年1月15日开行，自1月16日起临时停运)

　　另外，G564次洛阳龙门-北京西、G1812次洛阳龙门—上海虹桥，因改变运行区间不进郑州站，改为郑州东站。G2007、G2006次郑州-西安北,G2013、G2012次郑州-西安北均改郑州东始发终到,但调图后暂因过渡临时停运，具体开行时间另行通知。

　　取消或停运5趟

　　G4569、4570次北京西-洛阳龙门， G1547、G1548次南宁东-西安北， G1925次上海虹桥—西安北。

　　【洛阳站】

　　新增2趟

　　K508、507次贵阳-北京西(具体开行日期另行通知)

　　延长区段2趟

　　K596、K595次乌鲁木齐-杭州，运行区段调整为阿克苏-杭州

　　停运或不经洛阳站4趟

　　K869、870次郑州-成都停运

　　K820、819次重庆北-北京西不经过洛阳站(记者 郭瑛 通讯员 刘鹏)
[ 责任编辑：马佳佳]
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