开车去洛阳龙门站容易走错？记者给您绘图指路

近日，不少市民反映开车去洛阳龙门站接送人时，不注意就违反了交通法规。在洛阳龙门站开车，哪些地方容易出现违法？昨日上午，《洛阳晚报》记者来到洛阳龙门站实地体验，并根据铁路交警的现场讲解，为您绘制了洛阳龙门站安全行车地图，只要您根据地图上的提示行车，就基本不会出现违法。

河南省公安厅铁路交警支队第五大队警长孙玉宝介绍，目前，洛阳龙门站日均车流量为1万辆次左右，高峰时期超过2万辆次。虽然送站桥上安装有标牌，施画有标线，但是一些司机上桥后，不注意标牌标线，出现违法情况。

究竟哪些地方容易违反交通法规？容易违反哪种交通法规？记者和孙玉宝一起进行了体验。

1.超速行驶

●违反交通法规概率：目前较低，不久后可能很高

●处罚措施：超速10%~20%，罚款50元、记3分；超速20%~50%，罚款200元、记6分；超速50%以上，罚款2000元、记12分

为了保障安全，洛阳龙门站送站桥全段限速每小时30公里，其实不少车在行驶时或多或少都超速了。送站桥上暂时没有安装测速设备，不过，孙玉宝说，测速设备的安装已在计划中，市民最好养成良好习惯，以免被罚，还更安全。

2.送站桥上走错车道

●违反交通法规概率：非常高

●处罚措施：罚款50元

洛阳龙门站车站前的送站桥上有5条车道，靠北的2条车道是出租车和中大型客车车道，靠南的3条车道是社会车辆车道。分道处有提醒标牌和监控设备，如果走错了车道，一准会被抓拍。

无论您开车从哪个入口上桥，行驶至分道处前都一定要格外注意，很多车会在这儿走错。

3.在黄色网状线区域内停车

●违反交通法规概率：高

●处罚措施：罚款100元、记3分

为方便行人出入，洛阳龙门站2楼入口正前方以及出口附近，画有黄色网状线区域，该区域标志着“此处禁止临时停车”，不过，不少接送站的车仍然会停在黄色网状线区域内接送客人。

4.下送站桥时压实线变道

●违反交通法规概率：中

●处罚措施：罚款100元、记3分

这个违法点位于送站桥的两个出口处，这两个出口不仅设有提示标牌，还专门画有白色实线，不过，一些司机为了少绕路，仍会压白色实线变道。

5.开小货车去接送站

●违反交通法规概率：中

●处罚措施：罚款100元、记3分

洛阳龙门站送站桥全线禁止货车驶入，但有时一些司机会开小货车去接送站，这一点小货车司机尤其要注意。

6.送站桥上违法停车

●违反交通法规概率：非常高

●处罚措施：罚款200元

洛阳龙门站送站桥全线禁止停车，实行“客下即走”，乘客下车后车辆应立即驶离，不能逗留，但一些市民在等人时，会直接把车停靠在道路一旁。

“客下即走”是个什么概念？孙玉宝说，虽然没有明文规定什么属于“客下即走”，但在实际执行时是有标尺的。一般情况下，临时停靠5分钟以内没问题，如果乘客和行李较多，可再适当延长几分钟，但如果超过10分钟，停在送站桥上不走，对其他车辆通行就会造成较大影响，这就不能接受了。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 姜东/文 记者 张怡熙/图）