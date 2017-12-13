洛阳龙门站今日上午列车大面积晚点　目前正陆续恢复

记者刚刚从铁路部门获悉，洛阳龙门站从今天早上8点开始晚点的多趟列车，目前正陆续恢复运行。

记者刚刚从铁路部门获悉，洛阳龙门站从今天早上8点开始晚点的多趟列车，目前正陆续恢复运行。 今天早上8点多，洛阳龙门站内列车开始出现晚点情况，8：47洛阳铁路部门通过官方新浪微博@洛阳火车站发布消息称，郑西高铁G564次、G2001次、G2021次列车晚点运行。 随后，@郑州铁路局 也通过官方新浪微博发布了多条列车晚点运行的消息，涉及该局所辖内多趟高铁动车组列车。 中午12时左右，记者在洛阳龙门站看到，候车大厅内的车次信息显示，大部分列车处于晚点状态，晚点时间从10分钟至88分钟不等。 尽管大厅内候车旅客较多，但乘客均可以正常进站候车。一位打算前往郑州的乘客表示，他所乘坐的列车晚点近一个小时，晚点的列车已有几趟开出。现场一名安检工作人员表示，晚点的原因目前尚不清楚，晚点的列车正陆续恢复，车站已加派人手维持秩序，保障旅客正常乘车。 针对列车晚点，@郑州铁路局、@洛阳火车站 纷纷发布了乘车提醒。如果您正在洛阳龙门站候车，请不要远离候车厅，以免耽误行程，需要办理改签、退票的旅客请到各售票处办理。（洛阳晚报记者 智慧 文/图）