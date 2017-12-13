洛阳龙门站今日上午列车大面积晚点　目前正陆续恢复

记者刚刚从铁路部门获悉，洛阳龙门站从今天早上8点开始晚点的多趟列车，目前正陆续恢复运行。
今天早上8点多，洛阳龙门站内列车开始出现晚点情况，8：47洛阳铁路部门通过官方新浪微博@洛阳火车站发布消息称，郑西高铁G564次、G2001次、G2021次列车晚点运行。
中午12时左右，记者在洛阳龙门站看到，候车大厅内的车次信息显示，大部分列车处于晚点状态，晚点时间从10分钟至88分钟不等。
针对列车晚点，@郑州铁路局、@洛阳火车站 纷纷发布了乘车提醒。如果您正在洛阳龙门站候车，请不要远离候车厅，以免耽误行程，需要办理改签、退票的旅客请到各售票处办理。（洛阳晚报记者 智慧 文/图）
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