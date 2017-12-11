歌舞快板让十九大精神入耳入心

“人心聚，党中央引领，正道沧桑……十九大，为民族复兴，再谱新章。”近日，伊滨区李村镇新源嘉苑小区里传出阵阵歌声。该镇党的十九大精神“文艺+理论”首场宣讲报告会正在这里举行。

看着台上宣讲队员们自编自导自演的《沁园春·十九大颂》，台下的群众纷纷鼓掌叫好。

党的十九大胜利闭幕后，李村镇党委组织成立了“文艺+理论”宣讲报告队，推进党的十九大精神真正走进社区、走进基层、走进群众，确保十九大精神在李村镇落地生根。该宣讲队共有200余人参与，队员们利用一个月时间编排了一系列文艺节目，将十九大精神与李村镇近年的改革发展变化相结合，通过歌舞、三句半、快板、朗诵等群众喜闻乐见的形式，积极向广大群众宣讲十九大精神。

“通过这些接地气的文艺节目，可以让十九大精神更贴近群众、更入耳入心，引导群众凝心聚力搞发展，共同为全面建成小康社会、创造美好生活而努力奋力。”李村镇党委书记赵宏峰如是说。

舞台上，宣讲队员结合党的十九大精神，唱出了广大群众对新生活的热切期盼：“打赢脱贫攻坚战，村村户户都实现，贫困户甩掉贫困帽，温暖！党建工作持续抓，便民服务为大家，生活需要更满足，感动！抓好‘四议两公开’，群众监督擦亮眼，作风建设不空喊，实干！……”三句半的表演引来观众开心的笑容。

当日，同样的舞台又“搬”到了该镇吉庆嘉苑安置小区。按照计划，这支“文艺+理论”宣讲报告队将在全镇巡回演出，实现29个社区全覆盖。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 陈爱松）