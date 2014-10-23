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孟津：农家书屋传递十九大好声音
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-16 09:25

　　室外寒风凛冽，孟津县城关镇水泉村文化服务中心的农家书屋却充满暖意。除了《人民日报》《洛阳日报》等党报，这里还增添了党的十九大报告单行本、《中国共产党章程》单行本、《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》等，村民围坐在一起，边阅读边交流，其乐融融。

　　水泉村文化服务中心面积390平方米，由省三建公司投资50万元捐建，设农家书屋、书画创作室、艺术品展厅等，共藏农业科技、医疗卫生、法律法规等图书1万多册。这里的图书管理员说：“党的十九大召开后，村民来这里看报纸、读汇编，积极了解党的十九大关于农业、农民方面的好政策、新精神。”

　　近年，孟津县把农家书屋作为农村群众丰富文化生活、学习农业科技知识的主阵地，高起点规划、高标准建设、高效率管理、高水平服务，全县209个行政村、25个社区，已建成农家书屋228个，每个书屋藏书量均在3000册以上。

　　十九大闭幕后，该县就把农家书屋作为农村学习宣传贯彻十九大精神的主阵地，农家书屋的管理和开放更加规范，县文广新局、县新华书店还为农家书屋配送了十九大精神宣传类图书6100多册，以满足群众需求。

　　平乐镇、会盟镇发挥地理区位优势，分别将农家书屋从文化大院、村委大院延伸到繁华地段和大型超市，方便农民借阅学习。城关镇、朝阳镇把农家书屋建设与乡镇综合文化站工程、文化资源信息共享工程、农村党员干部远程教育工程结合起来，整合公共文化服务资源，提高宣传十九大精神图书的阅读、周转效率。

　　白鹤镇党委提前对全镇31个村(社区)的党员干部现代远程教育网络进行检修，更换了一批机顶盒、电视机，确保每个站点正常运行；建立村级远程教育微信群，通过共享十九大相关文件、解读等内容，让基层党员学懂弄通做实党的十九大精神。

　　“想吃透十九大精神，农家书屋里有各种辅导读本，很方便。”在城关镇杨庄村农家书屋，大红袍花椒种植户杨三通说，十九大报告提出“第二轮土地承包到期后，再延长三十年”，给农民和新型经营主都吃了定心丸，让农民更爱惜土地了。

　　“党的十九大报告提出，实施乡村振兴战略，始终把解决好‘三农’问题作为全党工作的重中之重，坚持农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化；还强调要坚持精准扶贫、精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。这说明，党中央对农业、农村、农民的关心、关注和关爱上升到了新高度。”洛阳溢乐园农业开发有限公司总经理黄念五说，党的政策这么好，他有信心带领群众摘下贫困帽。（洛阳日报通讯员 郑战波）
[ 责任编辑：周萌]
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