14日至昨日，全市宣传思想文化系统学习党的十九大精神培训班举办。

市委常委、宣传部部长杨炳旭以《坚持学懂弄通做实坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想指导洛阳宣传思想文化建设》为题作开班辅导报告。他指出，学习宣传贯彻党的十九大精神是当前和今后一个时期的头等大事。全市宣传思想文化系统要提高政治站位，全面系统学习领会党的十九大精神，深刻理解把握习近平新时代中国特色社会主义思想，做学习的表率、宣传贯彻党的十九大精神的先锋队和排头兵。要坚持学懂弄通做实，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想指导洛阳文化建设，在深化理论武装上做实功，加强洛阳特色智库建设。要抓好深化拓展，宣传党的十九大精神要多在出新出彩上下功夫、在融入结合上出成效，多反映基层百姓切身感受，多联系群众身边具体事例，用小故事揭示大主题，用微视角展现大时代，使宣传更接地气、更暖人心。

培训班邀请省委宣传部理论教育讲师团团长李德全、省委宣传部理论处调研员王献福、省委宣传部理论教育讲师团副团长郭兵，分别以《把握中国经济形势建设现代化经济体系》《旗帜鲜明地做好意识形态工作》《深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想》为题作专题辅导报告。

参加培训的党员干部纷纷表示，专题辅导报告深入浅出、精彩生动，对于进一步学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神，做好新形势下洛阳宣传思想文化工作具有很强的指导意义。下一步，将自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，更好推动宣传思想文化工作向前发展。（洛阳日报记者 高峰）