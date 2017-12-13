洛阳高新热源厂“提标改造” 让排出的气体更洁净

燃煤锅炉完成“提标改造”

昨日上午，记者在高新热源厂锅炉房看到，新建成的除尘脱硫设施高耸，烟囱排放的气体清洁了不少。工作人员介绍，烟囱出烟口处安装有监测探头，实时监视烟气排放情况，并通过监测系统平台，向省、市环保部门传送相关数据。记者在该监测平台上看到，烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放量分别为5.72、39、93(单位均为毫克每标立方)。

党的十九大报告指出，要持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。今年，我市高新热力有限公司、洛阳热力有限公司所属热源厂及新区西郊调峰热源厂的燃煤锅炉全部完成“提标改造”，达到更加洁净的排放标准。

何为“提标改造”？通俗理解就是通过燃煤锅炉的工艺改造，大大提高锅炉向大气中排放有害物质的“门槛”，主要降低排放气体中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物的含量。

洛阳高新热力有限公司总工程师罗自立介绍，今年5月，我市实施新的燃煤锅炉排放标准，高新热源厂1台20吨/每小时及两台35吨/每小时燃煤锅炉排放标准中，烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放指标分别为：30、200、200(单位均为毫克每标立方)。

烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量大幅减少，要靠设备、工艺技术的升级改造。罗自立介绍，在除尘改造中，将原有的麻石水膜除尘改成“布袋除尘”；在脱硫工艺中，用“石灰+石膏”脱硫代替此前的“双碱”脱硫。另外还新增了脱硝设施，使排放到大气中的气体更加洁净。（洛阳晚报记者 赵佳 通讯员 冯来新 文/图）