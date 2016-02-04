李亚在暗访督导脱贫攻坚工作时强调：以作风攻坚促进脱贫攻坚

没有调研行程单、没有提前打招呼、没有迎候陪同，昨日，省委常委、市委书记李亚轻车简从、直奔基层、直接入户、解剖麻雀、较真碰硬，利用一天时间，先后来到宜阳县、新安县、孟津县部分乡镇，暗访督导脱贫攻坚工作开展情况。

去年11月，李亚就曾轻车简从到宜阳县盐镇乡暗访督导脱贫攻坚工作。一年多时间过去了，盐镇乡脱贫攻坚工作有没有新进展？寒冬已至，贫困群众能否过个暖冬？李亚非常关心。

昨日一大早，李亚就从市区出发，驱车直奔盐镇乡张沟村。户外，寒风刺骨。抵达张沟村后，在村民带领下，李亚沿着村里的土路步行20多分钟后，来到了贫困户孙玉臣家中。李亚院里屋内里里外外看了个遍，仔细询问孙玉臣享受低保、参加养老保险等情况。得知老人属易地搬迁户，就询问他啥时间搬家，对易地搬迁有什么看法。老人说，自己身体不好，不能上楼，暂时还不能搬到村里安排的易地搬迁点。得知孙玉臣办有残疾人证，李亚叮嘱随行工作人员要及时和有关部门联系，尽量把老人就近安置到福利养老机构，妥善解决好老人遇到的实际困难；对需要易地搬迁的贫困户，在做通群众工作的同时，还要根据每户具体情况精准施策，不能让群众感到“被搬迁”。“各级党委政府对困难群众很关心，一定会想办法解决你遇到的实际困难，请你放心！”李亚的一席暖心话，让孙玉臣感动得流下了眼泪。

“驻村帮扶第一书记是谁？哪个单位派来的？村里有多少贫困户？哪些自然村还不通水泥路？”在张沟村村委会，李亚与当天值班的村党支部委员张百岁聊了起来，详细了解张沟村脱贫攻坚整体情况。得知宜阳县当天正在召开脱贫攻坚推进会，村党支部主要负责同志、驻村第一书记都参加会议不在村委会，李亚就直接来到驻村第一书记办公室，实地察看驻村工作队的工作开展情况。办公室桌面上堆放着一沓贫困户精准扶贫明白卡，李亚认真翻看，并特意叮嘱张百岁转告驻村第一书记：“要怀着对贫困群众的满腔热情投入工作，当前尤其要做好轮换期间的衔接工作，确保服务群众不断线。”李亚强调，要着力夯实贫困村基层党组织，选好一把手、配强领导班子，选派能力突出的驻村工作队，把优中选优的第一书记派到坚中之坚的第一线，为贫困地区脱贫攻坚提供最坚强的保障。

离开盐镇乡后，李亚又随机来到新安县北冶镇仓西村，沿着村里崎岖土路来到了贫困户王定民家中。王定民的老伴患有脑梗，他需照顾家人不能外出务工，就在家里养蜂养猪，同时也享受到了低保等保障措施，“党的脱贫攻坚政策非常好，我们打心眼里高兴。”李亚鼓励王定民，让孙子上技校学点技术外出务工，多搞些力所能及的养殖项目，加上社会各界的帮助，生活一定会好起来。离开王定民家后，李亚来到仓西村委会，了解村里整体脱贫攻坚工作开展情况、驻村第一书记工作开展情况。“今年还有几户不能脱贫？全村兜底户靠什么来支撑？”李亚叮嘱村党支部书记刘红伟，要坚持精准扶贫、精准脱贫，切实把脱贫攻坚放在心上、抓在手上，讲好用好政策，带领贫困群众尽快脱贫致富；要把村党支部打造成为坚强的战斗堡垒，多为群众办好事办实事。

12时半，李亚离开仓西村，简单用餐后，就直奔新安县正村镇王庄村、孟津县横水镇上院村，随机来到王宗清、王麦闹、韩思敏、杜定子等贫困户家中。“县里、乡里的干部经常到家里走访吗？”“驻村第一书记经常在村里开展工作吗？”“还有什么困难急需党委政府解决？”在贫困群众家里，李亚看得认真，问得仔细，详细了解他们饮食起居、家庭收入等状况，认真询问致贫原因、脱贫举措等，对大家提出的问题，一一给了答复。李亚鼓励大家依靠党委政府大力帮扶的同时，还要靠自己的智慧和汗水，勇于战胜眼前困难，不断改变贫穷面貌，把生活过得越来越好。

“我们直奔一线、直接入户，就是想摸摸最真实的情况，这要成为各级领导干部开展工作的常态。”暗访督导中，李亚语重心长地对闻讯赶来的县、乡负责同志说，一定要提升政治站位，深刻领会党的十九大报告中对脱贫攻坚工作提出的新思想、新部署、新要求，切实把握对脱贫攻坚工作提出的具体举措，务必把工作放在平时、放在经常，确保脱贫攻坚工作经得起历史检验。