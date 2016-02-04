全市学习贯彻党的十九大精神专题研讨班开班 李亚作开班动员

昨日，全市学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨县处级主要领导干部党的十九大精神轮训班在市委党校开班。省委常委、市委书记李亚作开班动员，并作题为《用新的伟大思想引领新征程奋力谱写新时代洛阳发展新篇章》的专题辅导报告。市委副书记、市长刘宛康主持开班式。

李亚指出，党的十九大的最大历史性贡献，就是把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党必须长期坚持的指导思想，回答了新时代坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大问题，展真理之旗、掌时代之舵、扬复兴之帆，是党和国家事业的总设计、总定向、总指引。进行党的十九大精神学习研讨，必须按照“学懂、弄通、做实”的要求，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，为决胜全面建成小康社会、开启新时代洛阳全面建设社会主义现代化新征程提供坚强保障。

李亚指出，用新的伟大思想引领新征程，就要强化核心意识，更加坚定自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。任何地方和部门的工作，都要自觉在以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下履行职责、开展工作，时时处处事事对标对表，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，确保把党中央的决策部署和习近平总书记重要指示不折不扣落到实处。

李亚强调，用新的伟大思想引领新征程，就要始终把握总任务，朝着决胜全面小康、建设现代化强市的目标奋进。坚持和发展中国特色社会主义，是改革开放以来我们党全部理论和实践的主题，也是习近平新时代中国特色社会主义思想的鲜明主题；是承载中国共产党人崇高理想的历史担当，是激励全体中华儿女团结奋斗的精神旗帜，也是基于新时代新目标统筹作出的战略安排。全市上下一定要把深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，与贯彻落实中央各项决策部署贯通起来，与贯彻落实省委十届四次全会、市委十一届五次全会精神结合起来，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，奋力谱写洛阳在新时代更有作为、更加出彩的崭新篇章。

李亚指出，用新的伟大思想引领新征程，就要不断顺应新变化，坚持以人民为中心的发展思想，促进人的全面发展、全体人民共同富裕。党的十九大作出了“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的重大政治判断，为我们准确把握新时代新要求提供了理论指引和实践遵循。要深刻把握我国社会主要矛盾变化的理论依据、历史必然、实践要求，坚持质量第一、效率优先，加快补齐影响群众生活品质的短板，让群众共享改革发展成果，让人民的获得感、幸福感、安全感稳步提升。

李亚强调，用新的伟大思想引领新征程，就要贯彻落实新发展理念，着力实现更平衡更充分的发展。要持续聚焦洛阳的发展思路、布局和举措，在实践中不断完善提升，加快建设现代化经济体系，不断增强经济创新力和竞争力。一要着力调结构，提高发展质量。加快产业升级，打造全国重要的先进制造业基地和现代服务业基地。突出质量提升，实现由以价取胜向以质取胜转变。壮大市场主体，加快形成大企业顶天立地、小巨人企业铺天盖地、高新技术企业抢占未来发展高地的现代企业格局。二要着力转动能，激活发展动力。坚持改革推动，进一步激发发展的内生动力和活力。坚持创新驱动，加快构建现代创新体系、建设国家创新型城市。坚持开放带动，以自贸区洛阳片区为引领，深度融入“一带一路”，全面提升双向开放水平。三要着力创优势，厚植发展潜力。厚植新型城镇化优势，打造宜居宜业现代化城市，更好发挥新型城镇化的综合带动作用。厚植基础能力优势，实现由交通节点城市向交通枢纽城市转型。厚植文化优势，着力抓好隋唐洛阳城国家遗址公园等项目规划建设，致力建设国际文化旅游名城。厚植生态优势，扎实开展大气污染防治和“四河同治、三渠联动”综合治理，让河洛大地天更蓝、地更绿、水更清、环境更美好。四要着力补短板，增添发展后劲。坚决打赢脱贫攻坚战，大力推动乡村振兴，着力提升公共服务，着力打好防范化解重大风险攻坚战，持续办好民生实事。

李亚强调，用新的伟大思想引领新征程，就要认真落实总要求，推动全面从严治党向纵深发展。一要把党的政治建设摆在首位。坚持党中央权威和集中统一领导，尊崇党章、严肃党内政治生活，完善和落实民主集中制，发展积极健康的党内政治文化，不断提高政治觉悟和政治能力，永葆共产党人政治本色。二要把理想信念牢固立起来。牢记党的宗旨，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终保持理论上的清醒和政治上的坚定。三要把纪律规矩真正挺在前面。加强纪律教育、强化纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。四要把选人用人导向这根“指挥棒”用好。突出政治标准，认真落实好干部标准和市委提出的“五讲五不”等要求，推动形成风清气正的良好政治生态。五要把基层党组织建成坚强战斗堡垒。紧紧围绕基层党组织的职能定位，以“河洛党建计划”为抓手，推动基层党建工作全面进步全面过硬。六要把作风建设和反腐败斗争坚持不懈抓下去。加快构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，树立新时代共产党人良好形象。

在洛的市级领导，各县(市)区党政主要负责同志，市直各部门主要负责同志，市委各巡察组组长，市管企业主要负责同志等参加开班式。（洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

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