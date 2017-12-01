洛阳一拖厂房在20世纪50年代初期属于我国第一流工业建筑

现在的10号街坊一角

20世纪80年代的一拖生活区鸟瞰图(记者翻拍)

昨日，我们来到一拖厂区和生活区，看到这里的建筑左右呈中轴对称、平面规矩，具有鲜明的苏式建筑风格。一拖1953年开始筹备，1955年10月1日奠基，1959年11月1日建成投产，直到今天，这些厂房和生产线仍在使用。学者建议，我市应加强对建筑遗产的挖掘和整理，创造更多文化产品。

历史地位

一拖厂房在20世纪50年代初期属于我国第一流的工业建筑

一拖，是我国第一台拖拉机、第一台压路机和第一台军用越野汽车的诞生地，“东方红”这个响亮的名字，见证了中华人民共和国农机工业的发展历史和改革开放的全过程……

《洛阳建筑志》对一拖厂房有详细记载：一拖全厂占地645万平方米，素有“拖拉机城”之称。一拖厂房均为钢筋混凝土结构的单层双跨或多跨大型厂房，全部采用钢屋架，预制钢筋混凝土柱、梁、檩条及小型密肋屋面板。每幢厂房大小构件在5000个以上，重量在3000吨以上，大的构件一般在3吨至10吨。这样的大型厂房在20世纪50年代初期实属我国第一流的工业建筑。

其中，第一期工程共完成建厂投资2.89亿元，完成厂房建筑面积30.31万平方米、宿舍建筑面积27.05万平方米。经国家验收委员会验收，工程质量被评为优等。

1958年7月20日，中国人民自己制造的第一台拖拉机缓缓开出一拖厂房，我国农耕历史掀开了崭新一页。1959年10月12日，周恩来总理视察一拖。1960年4月21日，刘少奇主席视察一拖。

建筑特点

苏式建筑风格，左右呈中轴对称、平面规矩

《洛阳晚报》记者查询相关报道发现，早在2008年10月，安徽省《新安晚报》就开始关注苏式建筑的现状和保护，该报采访合肥工业大学建筑与艺术学院原院长、国家一级注册建筑师潘国泰教授得知，典型的苏式建筑有两大特点：第一是左右呈中轴对称、平面规矩，中间高两边低，主楼高耸，回廊宽缓伸展；第二是有“三段式”结构，“三段”指建筑有檐部、墙身、勒脚3个部分。

《一拖厂志》收录有厂区平面图，从中可以看到进入厂区大门，冲压分厂、工具分厂，装配一分厂、发动机一分厂，铸铁一分厂、铸造分厂等厂房均沿厂内的西一路对称分布。

除了厂区，一拖的生活区也由苏联专家制定施工标准，也有鲜明的苏式建筑风格。据《洛阳市涧西区志》记载，涧西厂区的生活区取隋唐“里坊”古意，名曰“街坊”。

《一拖厂志》记载，一拖的基本建设组织施工程序，以先宿舍后厂房，先辅助生产车间后基本生产车间，以及边土建边安装边调整试生产的顺序进行。1954年9月14日，一拖先后组织了10号和11号街坊宿舍楼的施工。1955年10月1日厂房动工兴建。

今年78岁的郭松涛是一拖的退休工人，他和老伴儿住在位于中州西路与陕北二路交叉口附近的10号街坊7号楼。记者看到，10号街坊坐东朝西，为庭院式布局，两条东西向小路将街坊分为3个相对独立的部分；南北两部分均由4座曲尺形楼房围成大院，再与大院中3座长方形楼围成一个小院。从高处往下看，红墙红顶的房子对称分布、排列整齐。

文物价值

一拖等苏式建筑群，入选全国重点文物保护单位

东方红(洛阳)文化传播中心副主任张智磊说，2007年11月，一拖主厂区、广场和广场前中轴线及2号街坊、3号街坊、10号街坊、11号街坊等涧西苏式建筑群，被列为我市第三批市级文物保护单位。

2011年5月，以一拖、中铝洛铜等企业的厂房及2号街坊、10号街坊等为代表的涧西工业遗产街，入选第三届中国历史文化名街。前三届评选活动评选出的30条中国历史文化名街中，涧西工业遗产街是唯一入选的工业遗产项目。

2013年5月，一拖等涧西苏式建筑群，作为近现代重要史迹及代表性建筑，入选第七批全国重点文物保护单位。

“入选‘第二批中国20世纪建筑遗产’，是一拖的新荣誉。”张智磊说，这也是一拖早期建筑保护工作的新起点。

学者建议

加强对建筑遗产的挖掘和整理，创造更多文化产品

《牡丹》杂志原副主编乔仁卯从小在涧西生活，他对一拖早期建筑等苏式建筑很熟悉。乔仁卯认为，一拖早期建筑已经在我市存在了半个多世纪，现在依然在使用。它们不仅见证了我市的城市变迁，也伴随着城市发展，“保护这些老建筑，能给我们留下关于城市的记忆”。

洛阳师范学院社会学者安锋认为，一拖早期建筑入选“第二批中国20世纪建筑遗产”，对我市意义重大。

从1953年开始实行国民经济的第一个五年计划，我市被列为全国重点建设城市之一，全国156项重点建设工程有7项安排在我市，其中就有一拖，这些重点建设工程在中华人民共和国工业史上有着开创性作用。一拖早期建筑是中华人民共和国工业文明的见证，入选“第二批中国20世纪建筑遗产”实至名归、当之无愧。

安锋建议以此为契机，一拖和我市有关部门应该进一步关注工业建筑和工业文明，特别是功能延续着的“活着的遗产”，趁势而上，加强对中华人民共和国成立后我市建筑遗产的挖掘和整理，创造更多的文化产品，并加强宣传，使其逐步在我市旅游产业、文化产业中增大市场份额，使更多人关注、游览和消费。（洛阳晚报记者 余子愚/文 李卫超/图）（相关链接>>>洛阳一拖早期建筑入选“第二批中国20世纪建筑遗产”）