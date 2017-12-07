洛阳一拖早期建筑入选“第二批中国20世纪建筑遗产”

一拖厂区大门和左右两侧办公楼很有气势

时任国务院副总理谭震林(前排右一)在落成典礼上剪彩(记者翻拍)

-编者按

12月2日，“第二批中国20世纪建筑遗产”项目在安徽省池州市发布，此次活动由中国文物学会、中国建筑学会等主办，共公布100项“中国20世纪建筑遗产”。其中，一拖(前身为第一拖拉机制造厂)早期建筑入选。

一拖早期建筑有何特点和价值，为何能入选该名单？近日，《洛阳晚报》记者查阅《一拖厂志》《洛阳建筑志》等资料，并采访了一拖的老工人，听他们讲述其中往事。

“第二批中国20世纪建筑遗产”项目近日发布，一拖早期建筑入选。《一拖厂志》大事记记载，1953年7月12日，洛阳拖拉机制造厂筹备处成立，不过，当时国家仍在进行厂址选择。这说明当时并未将拖拉机制造厂厂址锁定在洛阳。直到1954年1月8日，第一机械工业部(简称一机部)通知，国家计委通过，并经毛泽东主席批示：决定在洛阳涧河以西建立由国外设计的、规模较大的拖拉机制造厂。（>>>点击查看第一批、第二批“中国20世纪建筑遗产”项目名录）

选择厂址

毛泽东批示，在洛阳涧河以西建立拖拉机制造厂

中华人民共和国成立后，当时国内还没有拖拉机工业。为实现我国农业机械化，党中央在制定发展国民经济的第一个五年计划时，就开始规划并决定由苏联帮助我国设计和建设第一个拖拉机制造厂。

党和国家对第一个拖拉机制造厂厂址的选择十分重视。1953年2月，国家曾筹划在哈尔滨、石家庄、西安、郑州等地选址。后来，中央领导同志考虑到国家整个工业布局，指示在中原地带的河南省内建厂。先后在我省多个地方进行踏勘，搜集资料。具体分为三个阶段：

第一阶段，从1953年7月15日到9月15日，在我市的西工区选址。这片区域自西关起，西至涧河，共7.7平方公里。9月初，文化部提出该地区是周代王城故址，不同意在该地区建厂，因而放弃。

第二阶段，从1953年9月16日到11月16日，集中在郑州市的三官庙、冉屯、京汉与陇海铁路线的三角地带和贾鲁河以西四个区域勘察；在我市的洛河以南、涧河以西、白马寺三个区域勘察，搜集选厂资料。与此同时，还在偃师、新安、陕州等地进行视察。由于偃师、新安、陕州三地的地面狭窄，加之城市条件差，决定放弃。后因中央从工业布局考虑，指示在洛阳建厂。因白马寺区域地下古墓太多，又将选厂重点转向涧河以西。

第三阶段，从1953年11月17日到1954年2月20日，根据勘察资料分析对比，于1954年1月8日，一机部通知，国家计委通过，并经毛泽东主席批示，在洛阳涧河以西建立拖拉机制造厂。同年2月20日，国家计委发电文告知洛阳拖拉机制造厂筹备处。

工厂设计

厂区全部工艺设计、建筑扩大初步设计由苏联负责

当时的工厂设计分为厂房设计、宿舍福利设施设计、厂外公用设施设计三部分。厂区全部工艺设计和建筑扩大初步设计，由苏联负责，其余项目由国内15个单位承担设计。

根据国家计委统一安排，国外设计项目，1953年5月15日由一机部汽车工业管理局新厂筹备处与苏联国家汽车拖拉机工业设计院，签订了中苏关于中国拖拉机制造厂的设计合同。

按合同规定，苏联负责设计的项目有：工厂全部工艺初步设计和技术设计，由苏联汽车拖拉机及农业机器制造部国家汽车拖拉机设计院负责；工厂全部工艺施工设计由苏联哈尔科夫拖拉机厂负责；工厂各车间建筑扩大初步设计和铸钢车间、铸铁车间建筑施工设计由苏联哈尔科夫农业机械设计院负责。

昨日上午，阳光灿烂，记者看到，一拖厂区大门和左右两边办公楼，是呈“凹”字形一线铺开的红砖红瓦建筑，很有气势。

“凹”字的底部是一拖的正门，为两层高的楼房，上方有“第一拖拉机制造厂”金字，两侧为“生存勿忘质量”“发展必须创新”白底红字标语，房檐正中上方，是镰刀、锤子、五星、旗帜、履带、麦穗、齿轮等元素组成的雕塑。

东方红(洛阳)文化传播中心副主任张智磊说：“这是一拖的厂徽，与哈尔科夫拖拉机厂的厂徽是一套图纸，是苏维埃文化和社会主义工业文化的标志。”

落成典礼

周恩来批示，请谭震林主持剪彩典礼

根据工厂建设进度，1959年9月8日，一机部同意第一拖拉机制造厂向国家交工验收。周恩来总理批准第一拖拉机制造厂第一期工程国家验收委员会成立，由中共河南省委第一书记兼省长吴芝圃任主任。

1959年10月26日，周恩来总理在农机部部长陈正人关于第一拖拉机制造厂落成典礼报告上批示——“请谭(震林)副总理主持剪彩典礼”。

1959年11月1日，在第一拖拉机制造厂厂前广场，举行工厂落成典礼大会。中央和省、地(指洛阳地区)、市委领导参加了大会，时任国务院副总理谭震林剪彩，并在大会上作了重要讲话。至此，第一拖拉机制造厂工厂基本建成，并开始投入批量生产。

从此，由苏联援建的带有苏式建筑风格的第一拖拉机制造厂工厂车间、厂房、职工住宅，以及各种配套设施扎根在涧西区，历经数十年风雨，仍然为一拖的生产和生活发挥着重要作用。

一拖早期建筑的现状如何？入选“第二批中国20世纪建筑遗产”有何意义？请看下篇。

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“20世纪建筑遗产”是根据时间阶段划分的建筑遗产集合，包括了20世纪历史进程中产生的不同类型的建筑遗产。中国文物学会会长单霁翔介绍，与那些历经千百年沧桑、早已剥离了实际应用价值的古代建筑遗存相比，20世纪建筑遗产往往是功能延续着的“活着的遗产”。（洛阳晚报记者 余子愚/文 李卫超/图）