中国一拖承担省重大科技专项通过验收

记者昨日从中国一拖获悉，由其承担的省重大科技专项“LF系列动力换挡拖拉机研发及产业化”项目通过省科技厅验收。

在验收会议上，专家组认为，该项目对动力换挡及动力换向、传动系电子控制软硬件、网络化智能监控等关键技术都进行了研究，突破了相关瓶颈，搭建了相应试验平台，顺利研发成功LF系列动力换挡拖拉机并实现产业化，完成了合同书规定的各项任务，同意通过验收。

作为“中国制造2025”确定的十大重点领域之一，在农机装备产业的发展升级中，产品智能化，满足精准农业、精细农业发展需求是必然方向。采用电液综合控制技术，实现换挡时动力不中断的动力换挡拖拉机是其中的典型代表。“LF系列动力换挡拖拉机研发及产业化”项目是基于我国大型拖拉机产品技术现状、国家相关政策导向和国内外市场需求立项实施的。该项目成果“动力换挡拖拉机传动系制造成套工艺研发”和“东方红-LF2204轮式拖拉机”曾分别荣获2016年中国机械工业科学技术奖一等奖和中国机械工业集团科学技术奖一等奖。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 周双雪）