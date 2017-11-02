洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中国一拖承担省重大科技专项通过验收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-09 08:56

　　记者昨日从中国一拖获悉，由其承担的省重大科技专项“LF系列动力换挡拖拉机研发及产业化”项目通过省科技厅验收。

　　在验收会议上，专家组认为，该项目对动力换挡及动力换向、传动系电子控制软硬件、网络化智能监控等关键技术都进行了研究，突破了相关瓶颈，搭建了相应试验平台，顺利研发成功LF系列动力换挡拖拉机并实现产业化，完成了合同书规定的各项任务，同意通过验收。

　　作为“中国制造2025”确定的十大重点领域之一，在农机装备产业的发展升级中，产品智能化，满足精准农业、精细农业发展需求是必然方向。采用电液综合控制技术，实现换挡时动力不中断的动力换挡拖拉机是其中的典型代表。“LF系列动力换挡拖拉机研发及产业化”项目是基于我国大型拖拉机产品技术现状、国家相关政策导向和国内外市场需求立项实施的。该项目成果“动力换挡拖拉机传动系制造成套工艺研发”和“东方红-LF2204轮式拖拉机”曾分别荣获2016年中国机械工业科学技术奖一等奖和中国机械工业集团科学技术奖一等奖。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 周双雪）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]打喷嚏，流鼻涕…别乱吃药，你或许得了假感冒
  • ·[健康]乱吃坚果后果很严重！正确吃法看这里
  • ·[健康]冬季在家带娃谨防"暖气病"！咋预防？
    		•
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
    我还能找回男人的尊严吗
        初次见面，远显得很局促，目光游移不定。等坐定，打开话匣子，他仿佛一下子沉浸在自己的世界里，声音低低的...
  • ·丢掉老年机 他跟儿子学微信做美篇
  • ·胡萝卜：做蒸菜的好食材 人送外号“小人参”
  • ·山楂：消食健胃 行气散瘀
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 中国·洛阳三彩小镇街景改造完成
  • 洛阳市区新增31个电子警察 重点抓拍斑...
  • 洛阳交警路口执勤接连收神秘爱心餐 送...
  • 洛龙区：无人机巡查 助力环保攻坚
  • 洛阳市2018年元旦长跑比赛今起报名
  • 记者跑腿：毕业后学校撤销了 该如何进...
  • 中国一拖承担省重大科技专项通过验收
  • 第五届河南洛阳名特优农产品（上海）...
  • 洛阳大力发展养老服务业 未来市民可享...
  • 洛阳市国土绿化行动掀起高潮
    		•
    百姓呼声
    新区体育场周边停车位目前均为免费停车
    住建委：郑州南路目前已列入2018年城建计划
    精彩图片
    看着像割草其实在挖宝 ...
    拍不够的洛阳蓝天
    洛阳限行处罚首日：大...
    色彩斑斓小浪底
    精彩热帖

    明堂（一）

    隋唐园腊梅花开了

    舞步出品：洛河夜景

    大美蓝天
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605