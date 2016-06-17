“重走丝路·洛阳启程”分享会举行

崔颖拿着地球仪分享丝路旅程

近日，一场引人入胜的“重走丝路·洛阳启程”分享会在樊登读书会洛阳分会举行。参与了重走丝路前两季活动的采风团成员、河南康泰国际旅行社有限公司总经理崔颖作为本次分享嘉宾，向大家介绍了洛阳采风团重走丝路的旅程。

“洛阳是丝绸之路的东方起点，更是全国唯一的‘双申遗’城市，我们洛阳人更要去丝绸之路上走一走！”崔颖介绍，2014年6月22日，中国申报的大运河项目,中国与吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦三国联合申报的丝绸之路项目被列入《世界遗产名录》，洛阳的国际地位和知名度更高了，洛阳采风团走出国门，走上丝绸之路，受到各国的欢迎和重视。

“第一季的时候，我们带着洛河之水，穿越了罗布泊，亲见楼兰古国，在天山脚下浇灌了吐鲁番的葡萄，并取回天山之水浇灌我们的洛阳牡丹。第二季的时候，我们走进了吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗、土耳其四国，完成了重走丝路中亚西亚段，所到之处，都受到了当地政府或文化组织的热情欢迎。”崔颖还拿着特意带到会场的地球仪，画出这两年重走丝路走过的路线，讲着路上的见闻。

崔颖说：“我们的采风活动，最难得的是每次都有文史专家随团，每到一处，他们就会为我们讲解这一处的历史人文，我们一路走、一路看、一路听，受益匪浅！”

分享会结束后，不少与会人员表示，有机会一定要跟着采风团，去丝绸之路上走一走、看一看。（洛阳晚报记者 杨凤轩 文/图）