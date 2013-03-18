洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市反诈中心发布了5月虚假信息诈骗类警情通报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 09:10
分享到：

　　绘图雅琦

　　日前，市反诈中心发布了5月虚假信息诈骗类警情通报，其中冒充熟人类诈骗案件数量比4月增加3%，涉案金额占当月电信诈骗总金额的30%。犯罪分子诈骗套路雷同：冒充“朋友”和“领导”，通过电话、QQ或微信让对方猜他是谁，然后伺机诈骗。

　　冒充熟人诈骗

　　“怪我大意，没问清对方身份就轻易相信了他。”市民武皓(化名)一脸无奈地说起他前些天被骗的事。

　　5月25日16时许，武皓接到一个陌生电话，一名男子亲切地叫出武皓的名字，让他第二天上午到办公室谈事情。武皓听对方的声音和公司一位姓李的领导的声音很像，但不敢确定，便问了一句：“您是？”对方生气地说：“你猜我是谁？我的声音都听不出来吗？”武皓慌忙道歉：“不好意思，李总，我明天准时到。”

　　26日8时30分许，“李总”又给武皓打电话说，他正和客户谈业务，需要给对方付定金，让武皓往一个银行账户上转3万元，随后公司会把钱还上。听到领导交代任务，武皓赶紧给对方转账3万元，随后给“李总”打电话，对方却已关机。武皓慌忙赶到公司找真正的李总核实，才发现被骗。

　　“分析5月的虚假信息诈骗类警情会发现，冒充熟人、领导进行电信诈骗的案件比上月增加了3%。”市反诈中心相关负责人说，此类案件占上月反虚假信息类诈骗案件总数的10%，涉案金额占当月总诈骗金额的30%。

　　不要轻易转账、汇款

　　“武皓被骗的经历，属于冒充熟人进行诈骗的典型案例。”该负责人分析说，武皓接到陌生电话后，听了对方的声音误认为是自己的领导，于是放松了警惕。后来“领导”开口借钱，他没有进一步核实，便爽快地给对方转账，导致被骗。

　　其实，此类诈骗套路雷同：骗子先冒充你的朋友、亲属或领导跟你套近乎，让你猜他的身份，无论你猜的是谁，对方都会顺着你的话往下说，紧接着以“有急事需用钱、手头周转不开”等理由让你转账或汇款。在这种情况下，不少人会碍于熟人关系或面子，在未进一步核实对方身份的情况下转账或汇款，导致被骗。

　　冒充熟人类诈骗是较为常见的诈骗类型之一，被骗对象多为单位职工、公司员工、普通市民等身份平常的群体。

　　警方提醒：在网络时代，个人信息被泄露的风险较大，遇到通过电话、网络通信工具借钱的“熟人”，最好当面或通过视频核实对方身份，不要轻易转账、汇款。发现被骗后应保留证据，记下对方的银行卡卡号等有用信息，在第一时间拨打110报警。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 师贺）
[ 责任编辑：马佳佳]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·惊呆了！婴儿刚出生就会“走路”？新爸新妈切勿模仿
  • ·人之肠情，一图读懂如何预防肠道疾病
  • ·洛阳权威名师分析2017年高考作文：写跑题可能性不大
    		•
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
        在一位读者的微信朋友圈里，记者发现了这位美丽的妈妈“逍遥”：她穿着精致的改良旗袍，戴着精美的翡翠首饰...
  • ·旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 河南洛阳：古都嬗变幸福城 以人为本惠...
  • 洛阳市洛龙区2017年中小学划片招生范...
  • 南昌路丹尼斯旁后天开建洛阳市首座环...
  • 中航锂电获国家6015万元资金支持
  • 洛阳公积金网上业务大厅将于12日提前...
  • 洛阳新增1家省级大学科技园
  • 10日起，洛阳45路公交车线路有调整
  • 好消息！高考生来河南这些景区免费
  • 洛阳新增2家省级专业化众创空间
  • 洛阳公积金业务办理下周提前恢复 贷款...
    		•
    百姓呼声
    社保卡采集信息能直接在网上进行吗？
    缴纳契税时间和需携带哪些材料 周末可以吗
    精彩图片
    高考大幕今日拉开 洛阳...
    宜阳县80后麦客的一天
    栾川县大南沟村：满族...
    高考老照片：那是我们...
    精彩热帖

    孔子是怎样练成的

    博物馆陶俑“复活”

    高考最后一科！

    小猫咪 有想领养的么
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605