洛阳市反诈中心发布了5月虚假信息诈骗类警情通报

绘图雅琦

日前，市反诈中心发布了5月虚假信息诈骗类警情通报，其中冒充熟人类诈骗案件数量比4月增加3%，涉案金额占当月电信诈骗总金额的30%。犯罪分子诈骗套路雷同：冒充“朋友”和“领导”，通过电话、QQ或微信让对方猜他是谁，然后伺机诈骗。

冒充熟人诈骗

“怪我大意，没问清对方身份就轻易相信了他。”市民武皓(化名)一脸无奈地说起他前些天被骗的事。

5月25日16时许，武皓接到一个陌生电话，一名男子亲切地叫出武皓的名字，让他第二天上午到办公室谈事情。武皓听对方的声音和公司一位姓李的领导的声音很像，但不敢确定，便问了一句：“您是？”对方生气地说：“你猜我是谁？我的声音都听不出来吗？”武皓慌忙道歉：“不好意思，李总，我明天准时到。”

26日8时30分许，“李总”又给武皓打电话说，他正和客户谈业务，需要给对方付定金，让武皓往一个银行账户上转3万元，随后公司会把钱还上。听到领导交代任务，武皓赶紧给对方转账3万元，随后给“李总”打电话，对方却已关机。武皓慌忙赶到公司找真正的李总核实，才发现被骗。

“分析5月的虚假信息诈骗类警情会发现，冒充熟人、领导进行电信诈骗的案件比上月增加了3%。”市反诈中心相关负责人说，此类案件占上月反虚假信息类诈骗案件总数的10%，涉案金额占当月总诈骗金额的30%。

不要轻易转账、汇款

“武皓被骗的经历，属于冒充熟人进行诈骗的典型案例。”该负责人分析说，武皓接到陌生电话后，听了对方的声音误认为是自己的领导，于是放松了警惕。后来“领导”开口借钱，他没有进一步核实，便爽快地给对方转账，导致被骗。

其实，此类诈骗套路雷同：骗子先冒充你的朋友、亲属或领导跟你套近乎，让你猜他的身份，无论你猜的是谁，对方都会顺着你的话往下说，紧接着以“有急事需用钱、手头周转不开”等理由让你转账或汇款。在这种情况下，不少人会碍于熟人关系或面子，在未进一步核实对方身份的情况下转账或汇款，导致被骗。

冒充熟人类诈骗是较为常见的诈骗类型之一，被骗对象多为单位职工、公司员工、普通市民等身份平常的群体。

警方提醒：在网络时代，个人信息被泄露的风险较大，遇到通过电话、网络通信工具借钱的“熟人”，最好当面或通过视频核实对方身份，不要轻易转账、汇款。发现被骗后应保留证据，记下对方的银行卡卡号等有用信息，在第一时间拨打110报警。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 师贺）