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“丝绸之路与中原”文物展明日开展 许多珍贵文物等您来赏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 09:17
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　　作为今年中国文化遗产日主场城市活动的重要内容，“丝绸之路与中原”文物展将于明日在洛阳博物馆开展，市民可以前去免费观展。此次展览有哪些亮点？记者为您提前打探。

　　此次展览由河南博物院与洛阳博物馆共同主办，共展出从史前至明清的珍贵文物300余件(套)，分为“丝路萌芽——先秦时期”“丝路开启——两汉时期”“四方通衢——魏晋南北朝时期”“八方来朝——隋唐时期”“丝路延展——宋元明清时期”五个单元，以时间为脉络，展示丝绸之路形成、发展的历程，以及对各文明融合的伟大贡献。

　　河南博物院相关负责人表示，洛阳地处华夏腹地，作为连接陆上丝绸之路与海上丝绸之路的重要枢纽，在丝绸之路发展历程中具有十分重要的地位，其他地区也通过洛阳得以和丝路相连。

　　此次展览展出文物包括陶俑、青铜器、瓷器、玉器、玻璃器等，从不同角度展现了中原和丝绸之路的关系，看点多多。

　　-看点：战国时期琉璃球

　　中国是什么时候和西方产生贸易联系的？也许您会认为这是丝绸之路形成后的事情。其实，丝绸之路的萌芽期来得非常早。在此次展览展出的文物中，一件战国时期的琉璃球十分特别，它外形圆润，上有纹饰，十分精美。“中国古代没有制作玻璃的工艺，它最早由巴比伦人掌握，后来传到埃及。”该相关负责人说，这件琉璃球很可能就是来自尼罗河畔的埃及。

　　-看点：隋代环形壶

　　大家都见过壶，但您见过环形的壶吗？此次展览将展出一件青瓷环形鸡首壶，它出土于新乡，是一件隋代的器物。该相关负责人介绍，环形壶比较常见于东欧、西亚地区，最初被朝圣者使用，因为人们外出可套在手腕上，携带方便，这件环形壶的制作明显受到西方工艺的影响。

　　-看点：蓝釉三彩马

　　三彩马在洛阳十分常见，但此次展览展出的一件三彩马尤其珍贵。它通体蓝色，上有斑点，马首向前，出土于关林附近。“古代，中国不产蓝色的釉料，只能依赖丝路贸易。”洛阳博物馆相关负责人介绍，民间有句话叫“釉中有蓝，价格翻番”，中国的制陶工艺加上国外的釉料，使这件三彩马成为洛阳与丝绸之路关系紧密的佐证。（洛阳晚报记者 潘立阁/文 张斌/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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