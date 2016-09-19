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文化遗产日，来市文化馆感受非遗魅力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-08 08:41
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　　今年的中国文化遗产日主场城市活动将于6月10日在我市举办，市非物质文化遗产保护中心也在市文化馆准备了丰富多彩的活动，市民可免费参与。

　　●非遗保护条例宣传

　　时间：6月10日全天

　　今年的中国文化遗产日主场城市活动为何能落户洛阳？今年出台的《洛阳市非物质文化遗产保护条例》是重要的原因之一。该条例让我市成为全国第二个颁布非遗保护条例的设区地级市。

　　活动当天，工作人员将通过宣传册、展板等形式，向您介绍《中华人民共和国非物质文化遗产法》《保护非物质文化遗产公约》《洛阳市非物质文化遗产保护条例》等，带您了解我市非遗保护的现状和打算。

　　●洛阳市非物质文化遗产保护成果展

　　时间：6月10日全天

　　该展出共涉及我市68个非遗项目，其中包括唐三彩、洛宁剪纸、大里王狮舞等实物展项目18个，展板展示项目50个。

　　●洛阳宫灯展示活动

　　时间：6月10日至18日

　　洛阳宫灯是我市的一种特色传统工艺品，共分为四大类，四大类中又各有若干小类，大大小小，形形色色，共同构成了绚丽多彩的洛阳宫灯世界。2008年，洛阳宫灯入选第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。

　　此次展示活动共展出洛阳宫灯40余盏，全部由王建水、王建明两位市级非遗传承人亲手制作，工艺精美，值得一看。

　　●省级非遗南无拳表演

　　时间：6月10日8时至9时

　　南无拳发源于洛阳上清宫，是道家全真教掌门谭处端所创，至今已有840余年历史。市文化馆将组织该馆南无拳武术队为市民表演，并在现场与大家互动。

　　●省级非遗海神乐演出

　　时间：6月10日9时至10时

　　洛阳海神乐是一种古代音乐，节奏平缓，韵味颇似宫廷音乐，是当今罕见的隋唐宫廷宴乐“活化石”。活动当天，洛阳海神乐社不仅将带来《苏武牧羊》《大桃红》等经典曲目，还将为您详细介绍海神乐的“前世今生”。(洛阳日报记者 张宁 通讯员 卞俊强)
[ 责任编辑：席倩倩]
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