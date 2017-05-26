丝路沿线9省80名学生齐聚文化遗产日主场城市洛阳

学生体验丝路文化

菠菜古代叫波斯草，西瓜原来叫寒瓜？隋唐洛阳城到底有多大？昨日，作为今年文化遗产日主场城市活动之一，2017年文化遗产与“一带一路”青少年教育活动走进定鼎门遗址博物馆，妙趣横生的知识竞赛和模拟考古体验，让丝路沿线9省的参赛高中生倍感欣喜。

“丝路”考题不简单

昨日8时30分，定鼎门遗址博物馆迎来了丝路沿线及“一带一路”相关省份的9省16所中学80名高中生。

按照活动安排，学生被分为4组，轮流参与国学知识竞赛，内容包括“阳关三叠”“塞外胡笳”“大漠长河”“丝路花雨”4个环节。考点分别设置在定鼎门遗址侧廊道、沙盘大厅和配楼等。

“阳关三叠”主要考查学生对丝路乐器笙、箫、埙、琵琶、阮、笛、琴、筝、扬琴、胡琴等的认知。

“塞外胡笳”则是每人抽取一个丝路人物角色，如官方使节、传教僧侣、商贾等，答完一道相关题目后，根据抽取的身份，换上相应服装，进行符合自己身份的情景对话。

“大漠长河”环节，组织“商队”从丝路起点出发，两个“商队”相对而行，然后进行一定的答题和交锋。

“丝路花雨”环节，考官准备了12种丝路相关蔬菜等植物，让学生找出相对应的古代称谓，然后根据沙盘绘制隋唐洛阳城的地图，体验穿越隋唐洛阳城。

“啊，答错了！西瓜原来叫寒瓜，菠菜竟然叫波斯草，芝麻叫胡麻！”当答案公布后，一些学生恍然大悟，原来自己平常吃的东西，古代竟然叫这样的名字。

答题结束后，西安交大附属中学高二学生王晨说，洛阳和西安分别为丝绸之路的东、西方起点，作为一名西安学生，能和全国各地的同学来洛阳参加文化遗产与“一带一路”青少年教育活动，让他们从书本知识走出来，深度体验了丝路文化，增强了遗产保护意识。

争相体验洛阳铲

国学知识竞赛之后，学生们来到下一站——定鼎门广场西侧的模拟考古现场。

虽然当天下着小雨，看到市文物考古研究院早早准备好的考古工地模拟现场和洛阳铲，学生们个个兴奋不已。

“身体站直、两腿叉开、双手握杆、垂直打探、铲头旋转、取土查看……”在工作人员演示下，洛一高高二(20)班学生曲鸿飞用力打孔，终于带上土来，工作人员教他辨认“死土”和“活土”。

“洛阳铲果然很神奇！”“一把小小铲子，竟然有这么大作用！”……甘肃省酒泉中学、北师大克拉玛依附属学校、北京市第六十五中学、江苏省苏州中学园区校等学校的学生们，无论女生男生，都争着体验一把“考古利器”。

竞赛结果今晚揭晓

2017年文化遗产与“一带一路”青少年教育活动，由国家文物局指导，中国文物信息咨询中心、洛阳市政府共同主办，中国联合国教科文组织协会、洛阳市文物局、世界遗产青少年教育中心协办。

该活动分为线上、线下两部分。其中，线上活动主要通过国家文物局官方微博“中国文博”协同洛阳博物馆微博，共同开展“一带一路”文物知识问答、文化遗产微电影作品推介活动；线下活动除了知识竞赛和模拟考古活动外，还开展了唐三彩制作、创意服装设计等体验活动，让学生感受洛阳厚重文化。

这么多参赛学校，冠军究竟花落谁家？今晚，青少年文化遗产知识大赛活动汇报展演及颁奖仪式将在洛阳电视台2号演播厅举行，届时将揭晓答案。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 程召辉/文 刘冰/图）

相关链接

文化遗产日 4场展览免费看

6月10日是中国文化遗产日，作为主场城市，我市将有4场展览在洛阳博物馆及洛阳古代艺术博物馆举行。这些展览都有哪些看点？昨日记者提前为您打探。

-丝绸之路与中原文物展

时间：6月10日至9月10日

地点：洛阳博物馆1楼临时展厅

内容：该展览集河南博物院、龙门石窟研究院、洛阳博物馆收藏的文物300余件，按照先秦、两汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清的顺序，通过丝路萌芽、丝路开启、四方通衢、八方来朝、丝路展延5个部分引导观众重温华夏文明兴盛、发展的过程，以及丝绸之路所带来的文明融合的贡献。

-丝路文明的传承与发展——古代壁画修复成果展

时间：6月10日开展，将长期展出

地点：洛阳古代艺术博物馆(机场路45号)

内容：展出分为两大部分，一是以实物形式展出河南古代壁画馆保护中心最新修复完成的壁画和砖雕彩绘，包括唐、宋、金、明、清、清末民初等各个时期，共计有从9座建筑中出土的壁画近100平方米；二是用图板形式展出近几年壁画保护中心在深圳、新疆、河北等地指导和开展壁画保护工程工作情况。

-丹青记忆·守望家园——中国文化遗产美术展

时间：6月10日至6月30日

地点：洛阳博物馆2楼展厅

内容：分为世界遗产在中国、世界遗产在洛阳、未来的世界遗产——鼓浪屿3个部分，共展出张海、李刚田等42位知名书画家的78幅作品。

-丝路遗珍——丝绸之路文化遗产图片展

时间：6月10日至20日

地点：洛阳博物馆1楼大厅

内容：以中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国列入《世界遗产名录》的33处遗产点为主要内容，通过摄影作品展示世界遗产“丝绸之路：长安-天山廊道路网”各遗产点的保存状况和形象。 (张宁)