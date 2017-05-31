洛阳市2017年普通中等专业学校招生政策出炉

我市2017年普通中等专业学校招生政策出炉。今年，我市普通中专文化课考试将和中招考试一并进行，考试时间为6月25日、26日，试卷由省教育厅统一命题、统一印制，录取时间为11月。

招生计划：全市计划招收中专生38200人

今年，我市高中阶段学校计划招收新生84200人。其中，中等职业学校计划招收38200人。

凡在我市就业的非就业地户籍人员子女，父母一方有合法职业和稳定住所(含租赁)，具有我市正式学籍的初中应、往届毕业生，均可在我市参加普通中专招生考试报名，并与我市考生享受同等待遇。

中专报名：初中生、高中生可分类报考

●五年一贯制高职和“3+2”分段制高职(以下分别简称“五年制”和“3+2”)

招生对象：参加2017年中招文化课考试的考生。其中，报考幼师专业和师范类的考生年龄原则上不超过18周岁(1999年9月1日后出生)。

考生报名：7月20日之前，考生可通过“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”(http://zk.hagaozhong.com)进行报名和填报志愿，每个考生可选报两个学校志愿。

●招收初中毕业生的普通中专(以下简称小中专)

招生对象：应届、往届初中毕业生。

考生报名：参加2017年中招文化课考试的初中毕业生，考生在规定时间内通过“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”进行报名和填报志愿，每个考生可选报两个小中专志愿；不参加考试的应、往届初中毕业生，可以通过“河南省普通中等专业学校招生服务平台”(http://zzlq.heao.gov.cn/)选报学校，也可以直接到招生学校报名。

温馨提醒：报考普通高中的初中毕业生可兼报“五年制”“3+2”和小中专志愿，考生可通过“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”填报志愿。没有兼报“五年制”“3+2”和小中专志愿的考生，可通过“河南省普通中等专业学校招生服务平台”选报学校，也可直接到招生学校报名。

●招收高中毕业生的普通中专(以下简称大中专)

招生对象：高中阶段及以上学校毕业或具有同等学力的考生。

考生报名：符合条件的考生可持高中及以上学校(含同等学力)毕业证书或高考准考证及身份证直接到普通中专学校报名，也可通过“河南省普通中等专业学校招生服务平台”报名。

●报名材料

市区考生档案材料由考生所在初中学校提供，县区考生档案材料由各县(市)区教育局统一建立。

档案材料包括：考生登记表(含思想品德考核内容、考生志愿表)、考生户口簿和身份证复印件、初高中毕业证复印件、各类照顾对象的证明材料。

考试录取：6月25日、26日考试，根据志愿、分数录取

普通中专招生文化课考试与全省初中毕业生统一升学考试一并进行，考试时间为6月25日至26日，由省招办统一命题、统一印制试卷。

录取依据公平公正的招生原则，根据考生志愿，按从高分到低分顺序进行，优先录取首报普通中专志愿的考生。（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 杜建芳）