洛阳网讯 记者今日从洛龙区教育局获悉，洛龙区2017年招生范围已确定。报名需要哪些手续，您家孩子对口哪所学校，快来了解一下吧！

入学条件：一年级新生必须年满6周岁

凡年满六周岁(2011年8月31日前出生)具有学习能力的儿童入小学学习，接受义务教育。小于六周岁一律不能入学。

招生时间

小学招生时间：2017年7月4日—5日摸底分类、登记(1.房户一致；2.三代同住，且父母无房产；3.有户无房；4.有房无户的同一行政区学生)。8月8日—9日，由各小学审验相关证件，发放入学通知书。

初中招生时间：7月10日—11日进行跨区验证，8月1—2日小学毕业生到所分流的初中进行审验，8月11日，小学毕业生到毕业小学领取初中入学通知书，8月15—16日到分配学校报到。

报名所需材料

学生报名时，要携带监护人户口簿(户口迁入辖区时间以当年3月31日前为准)、住房证等证件。有特殊情况的，受托监护人需提供相关部门出具的证明材料，在规定时间内接受学校审验，然后办理报名手续。进城务工人员和监护人在非户籍所在地居住的子女，报名时，须“四证”齐全：监护人本人的身份证明、父母至少一方在居住地所在区的就业证明(或劳动合同或营业执照)、居住证或暂住证、房产证或房屋租赁证明。所在区行政教育部门按照相对就近入学原则，划定服务学区，以公办学校为主，统筹安排就读。

咨询电话：0379—65151568