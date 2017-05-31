目前，我省中招志愿填报工作已启动。本月上旬，我市将根据安排组织志愿填报工作，具体时间会通过《洛阳晚报》进行发布。

填报志愿前，需要做哪些准备工作？针对不同批次志愿，填报时要注意哪些问题？昨日，本报中招帮帮团成员、市教育局中招办相关负责人张格尔进行了解答。

想报考洛一高“宏志班”，即日起可提交材料

“今年为什么只有洛一高有‘宏志班’？往年招收品学兼优贫困学生的‘恒志班’‘宏志班’等特色班，今年还招生吗？需要提供什么材料？”

“没有建档立卡贫困家庭证明的考生，能否报考‘宏志班’？”

“报考市十九中、八中的‘天邻班’，三中的‘珍珠班’，是否需要贫困证明？”

…………

最近，不少家长在询问关于“宏志班”的问题。

“为实施教育精准扶贫帮困，避免因学致贫、因学返贫，我省‘宏志班’的招生对象今年调整为建档立卡等家庭经济困难、品学兼优的应届初中毕业生。”张格尔表示，具体认定办法参照《河南省教育厅、河南省民政厅、河南省扶贫办、河南省残疾人联合会转发〈普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法〉的通知》执行。

今年，我市除洛一高“宏志班”外，其他学校原有的“宏志班”“恒志班”均更名为“创新班”。有意报考洛一高“宏志班”的学生，自即日起可向所在初中提交建档立卡贫困家庭相关证明、中招报名序号、中招准考证号等材料，由学校统一收取后送至市教育局中招办进行审核并上传至省招生信息服务平台。审核通过的考生，方可报考“宏志班”。

“除了‘宏志班’需要贫困证明，我市其他特色班均没有对考生家庭情况做出要求。”张格尔说。县区考生报考特色班时，需注意该特色班是面向全市招生还是面向城市区招生，县区考生只能填报面向全市招生的特色班。

注意：虽每名考生最多可报10个志愿，但并非越多越好

今年，我市考生志愿批次调整为两批，即提前批志愿与市批次志愿，考生最多可填报10个志愿

【提前批志愿】

包括：省提前批、市提前批

●省提前批分三个批次

第一批次

空军航空实验班、海军航空实验班

第二批次

宏志班、理科实验班、国际班、校园足球实验班

第三批次

安排有跨省辖市招生计划的民办普通高中

志愿填报要注意

省提前批第一批的航空班，目前资格审核已结束，未参加审核者不能填报该志愿；在面向全省招生的省提前批学校里，有我市洛一高“中加班”及洛阳外国语学校“中加班”等，考生可根据需要报考。

张格尔提醒，考生填报省提前批志愿时一定要谨慎，如果没有切实需求，可以不填——因为考生一旦被省提前批录取，就不能再参加后续批次志愿的录取了，特别是今年省提前二批里有国际班、省提前三批里有民办高中，收费可能较高，校址也不在洛阳，考生一旦被录取随即将生成学籍号；如果考生反悔，将被视为主动放弃普通高中入学资格，也就是说，考生今年在河南省内就没有普通高中可以上了。

●市提前批分两个批次

市提前一批

包括5个省级示范性高中的特色班、1个民办学校的特色班

分别为：洛一高“宏志班”、洛一高“中澳班”、市三中“珍珠班”、河科大附中“中美班”、洛阳理工学院附中“中美班”、河南枫叶国际学校“中加班”

市提前二批

包括5个省级示范性高中的普通班，面向全市招生的8个特色班、面向城市区招生的16个特色班

志愿填报要注意

在市提前一批里，考生可填报1个志愿，也可不填报；在市提前二批里，考生可填报3个志愿(其中特色班至多可填报一个)，也可不填报；考生不可同时填报3个省级示范性高中普通班志愿。

在市提前二批的三个志愿中，考生可根据个人情况安排填报顺序，可将特色班作为第一志愿，也可作为第二或第三志愿。需要提醒的是，报考5所省级示范性高中的考生，如果将某校特色班作为市提前二批的第一志愿，则不能享受该校的分配生政策。

张格尔提醒，在分数线的划定中，特色班单独划定分数线。在录取时，考生成绩若达不到该班分数线，将“顺延”至下一志愿或批次录取。

特色班的分数线一般有两种情况。

一般情况下，特色班分数线要比所在高中普通班的统招线高。以2016年为例，市三中的统招线为557分，市三中“珍珠班”的分数线为589分；市八中的统招线为566分，市八中“天邻班”分数线为606分；洛阳外国语学校的统招线为531分，洛阳外国语学校“外语实验班”(今年更名为“创新班”)分数线为574分。

还有种情况是特色班的分数线比所在高中的统招线低，不过收费较高。这种特色班的名称里，一般有“国际”等字样，考生填报志愿前可先到学校咨询。

在志愿填报工作开始前，考生和家长可先了解心仪学校往年的统招分数线、特色班分数线、特色班收费等情况(详见本报5月26日C叠《中招特刊》)，并结合个人成绩对志愿进行排序。

包括19个公办高中志愿和20个民办高中志愿

【市批次志愿】

在该批次中，考生最多可填报3个志愿。

此外，提前批志愿与市批次志愿均为平行志愿，如果考生被第一志愿录取，则不考虑第二志愿，以此类推；如果考生未被前一批次录取，则不影响后一批次的录取。

志愿填报要注意

我市中招招生录取是分批次进行的，录取原则是“遵循志愿、分数优先”。将某校或某个特色班作为第一志愿进行填报，可以增大录取概率。

考生填报志愿时要注意，每个批次的志愿要分主次，填报的第一个为第一志愿；最高分数线学校只录取填报第一志愿的考生，之后学校的录取则要考虑第一、第二及第三志愿。（洛阳晚报记者 焦琳）