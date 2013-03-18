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孟津县贫困户杨大明：花椒香里说丰年 脱贫信心更坚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 08:45
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杨大明查看花椒树有无虫害

　　麦收时节，农村家家户户在田里忙着收麦、种秋作物，孟津县城关镇杨庄村的贫困户杨大明却不慌不忙。他家的3亩地里没种麦子没种秋，竖着一株株花椒树。

　　“再过一个多月花椒就能摘了，1亩大花椒树的花椒能卖6000至8000元，小花椒树今年也挂果了，3亩下来赚1万元没问题。”看着压弯枝头的花椒串，杨大明喜上眉梢。

　　村民致富路上，他曾经落下了

　　6月的杨庄村里，3000余亩花椒树已结出硕果，串串花椒簇拥枝头，走在田间，鲜麻的椒香萦绕鼻尖。

　　伴随着椒香的是村民的喜悦。一亩花椒能卖6000至8000元，不少村民一种就是10来亩，年收入10万元以上者不在少数。

　　去年，这份喜悦还与杨大明无关。

　　杨大明踏实肯干，儿女成家单立门户后，他与老伴儿相依为命，日子还过得去。2015年，一场突如其来的疾病，让老伴儿一度生命垂危，最终，看病花了一大笔钱，老伴儿也失去了劳动能力。

　　花椒价格走高，胆小的他动了心

　　杨庄村位于浅山区，农田大多在东、西两道岭的沟之间，干旱贫瘠。杨大明一个人种地，力不从心。

　　“种麦子，辛辛苦苦一年，只能卖几百元，遇上干旱年，只能顾住自己吃。”杨大明说。

　　杨庄村从十几年前就有村民种花椒，大面积种植的村民也不在少数。村里动员杨大明种花椒，他不敢：“万一种了卖不上价咋办？没人收咋办？摘花椒只能靠人，俺家劳动力少，种不了。”

　　在村里的再三动员下，杨大明犹豫着种了1亩，其余的地说啥也不种了。

　　近几年，花椒价格年年高，1斤鲜花椒10元左右，1斤干花椒五六十元。一到收获季，来自山西、陕西的采购商在村里一住就是半个月，一沓沓现金被揣进村民口袋，看得杨大明越来越动心。

　　丰收在望，他对脱贫充满信心

　　杨庄花椒出了名，吸引来了花椒加工厂。去年，一座花椒加工厂在村边建起，杨大明终于安心：种花椒，肯定是不愁卖了。

　　在村委会和村里花椒合作社的帮扶下，杨大明参加了村里的花椒种植技术培训班，购买了花椒树苗，又种了2亩地。在村里种植大户的指导下，他又在花椒树下套种了贡菊，一年卖菊花也能挣几千元。种花椒牵扯的精力少，杨大明腾出时间，又在家里养了羊、猪、鸡等家畜、家禽。

　　今年，大花椒树丰收在望，部分小花椒树已经挂果，仅卖花椒一项收入就能过万元。看着枝头稠密的花椒，杨大明信心满满：“今年我家不光能脱贫，致富也有希望！”

　　相关链接

　　调整农业结构，种花椒脱贫致富。杨庄村从陕西的花椒种植基地统一购买花椒优质苗木，并聘请外地花椒栽植能手为栽椒户提供技术指导和知识培训，极大地调动了群众栽植花椒的积极性。经过10年多的带动发展，全村460户人家，花椒栽植户就有390多户，花椒栽植面积已突破3300亩。如今，该村引进了花椒加工厂，发展集体经济，把更多收益留在村里、留给群众。（洛阳晚报记者 王妍 实习生 马勇玲 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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