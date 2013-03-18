偃师市贫困户王五林的两次机遇

“五林干得好啊!”

“在家搞养殖，比出门打工强多了。”

近日，在偃师市高龙镇郜寨村，贫困户王五林养牛致富的事成了村民时常谈起的话题。

郜寨村位于高龙镇西南部，是省级贫困村。近年，村里的土地流转给大户后，不少村民靠外出务工增加收入。

看到乡亲们陆续外出挣钱，王五林心里直痒痒。在他看来，外出打工或许是告别穷日子的最好出路。

可天不遂人愿。王五林患有严重的腰椎间盘突出，外出打些零工的同时还需要回家照顾身体不好的老伴，除去生活开支和看病吃药费用，根本攒不下钱。

郜寨村共有建档立卡贫困户84户304人。为全面打赢脱贫攻坚战，该村因地制宜，实施长白三元生猪养殖科技扶贫项目和大棚蔬菜种植产业扶贫项目，并积极开展电商创业培训等，帮助贫困户早日脱贫。

去年10月，郜寨村党支部书记王笑义找到王五林，说给他带来了致富项目：“贫困户每户可免费分到4头长白三元生猪，一个养殖周期结束就能赚几千元。”

原来，该村申请上级科技扶贫资金30万元，实施了长白三元生猪养殖推广项目。该项目分两批共发放336头仔猪，采取贫困户自养、合养和代养三种方式，预计年出栏生猪300头，贫困户户均增收1744元。

算大账、算小账，算得王五林心里暖洋洋的。就这样，王五林从村委会领回了4头仔猪。前不久，王五林养殖的生猪出栏，挣了5000元。

王五林的第二次脱贫致富机遇是自己找的。

养猪养了没多久，王五林心里又打起了小算盘：“光养猪收入有限，我以前在生产队养过牛，为啥不能试试？”

可钱从哪里来？

去年，偃师市扶贫资金互助会成立，以财政扶贫资金作为担保金存入银行，放大倍数为贫困户提供项目贷款。政府补贴一大部分利息，支持贫困户发展产业。

互助会在偃师市20个重点贫困村均成立了分会，郜寨分会就是其中之一。在郜寨村，所有贫困户都是互助会的会员，而王五林也就成了受益者之一。

他东拼西凑借了1万多元，又通过村互助会分会在邮政储蓄银行贷款5万元，从邻村买了4头牛犊。

“现在扶贫政策这么好，俺一定好好干，年底保准能脱贫。”王五林信心满满地说。

都说现在是科学养牛，王五林一狠心，用养生猪挣的钱买了一台小型打草机，剩下的钱全部买了牛饲料。

“我这4头牛，一月一上秤。一个月就能长将近100斤，再过几个月就可以出栏了，一头能赚好几千呢。”王五林看着自己养的牛，说话也“牛”了起来。

王五林又给自己算了笔账：在家养牛，既能照顾老伴，还能到村里的葡萄地干活，一年下来至少能赚3万元。

“现在大儿子已经成家了，我打算再建一个牛棚，买一些母牛，下的牛犊留着繁殖。”对于未来，王五林有着自己的打算，多养牛，多赚钱，早点把小儿子的婚事给办了。

如今，王五林每天在村子附近割杂草、拉秸秆，骑着一辆旧三轮摩托车穿梭于田野和牛场间。尽管越来越忙，但日子越来越有奔头。（洛阳日报记者 李迎博 特约通讯员 黄伟伟 王雷）