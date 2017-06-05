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汝阳县城关镇郜园村贫困户脱贫致富有门路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-08 08:59
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　　“你家去年种了多少谷子？今年俺家也想种。”

　　“种谷子都有啥该注意的地方？”

　　近日，在汝阳县城关镇郜园村的村委会办公院内，几个村民围着贫困户酒骆驼问个不停。

　　去年秋天，郜园村的谷子成熟了，酒骆驼背上自家产的谷子到汝阳县城去碾，回来时却两手空空。

　　“还没碾好就被人买走了。我说给俺娘留点儿煮小米汤喝，可人家连袋子都背走了。”面对邻居们的不解，酒骆驼两手一摊，脸上却露出笑容。

　　郜园村村委会会计王芳军，去年也种了3亩多谷子，到最后自己只留了不到4斤，其余的全部被买走。“今年要多种一点儿，要不到时候自己又没份儿了。”她笑着说。

　　郜园村共有20个自然村处于浅山区，自然条件较为恶劣，村民基本上是靠天吃饭，以种植玉米、小麦为生。为了改变现状，去年，驻村第一书记陈军战决定带领贫困户种植谷子，脱贫致富。

　　对于种惯了玉米和小麦的村民来说，陈军战种谷子的想法推行起来并非一帆风顺，很多村民担心谷子没有收成，原定的80亩最后只种了50亩。

　　去年谷子成熟了，村民们一看收成还不错，效益也好。这不，今年大家都抢着来村委会报名了。

　　郜园村的谷子种植是汝阳县农业局的帮扶项目。陈军战算了一笔账：每亩县里给补贴75元，按照去年的行情，每斤谷子市场价4元，每亩收益在1800元左右。今年，该村准备扩大规模，种植200亩谷子。这样全村贫困户每年收益就有36万元，平均到42户115人，那就是每户8500多元，每人3100多元。

　　“包括种谷子在内，郜园村脱贫一共有三条路。”陈军战兴奋地说。

　　该村今年4月初开工建设的3000瓦光伏节能发电项目，如今已基本竣工，近日即将并网发电。“并网发电后，预计可实现每户贫困户每年3000元的纯收入。等贫困户全部脱贫后，这部分效益将归村集体所有。”陈军战说。

　　走进郜园村，不时还能看到有羊群在山坡上吃草。

　　去年8月，该村的到户增收项目，让全村42户贫困户都养上了“致富羊”。

　　贫困户王军道利用到户增收的资金养了10只小羊，在畜牧技术人员的定期防疫和技术指导下，小羊们健康成长，又下了10只小羊羔。70多岁的何娥也不甘落后，在她的细心照料下，母羊成功下了5只小羊羔，如今家里有17只羊了……

　　“下一步，我们将发挥郜园村水源好、无污染的特点，发展矿泉水加工产业。另外，如果谷子种植项目今年发展起来，我们还要建个养殖场专门养驴，因为驴吃谷子秆，这样正好形成产业链。”陈军战说。

　　今年，郜园村启动了村部提升工程。看着幸福院、文化室等建设如火如荼，占地1000平方米的文化广场即将竣工，陈军战信心满满。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 李素云 袁喜宝）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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