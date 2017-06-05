新安县农民王宗干：地里“长出”岗位 脱贫指日可待

王宗干拔掉牡丹地里的杂草

6日，临近中午，新安县五头镇舜王社区农民王宗干还在牡丹地里忙碌。“这块地该锄草啦，明天得赶紧组织人来。”说着，他顺手拔起几棵杂草。自从去年当上了这300亩油用牡丹的“管家”，他的干劲儿比以前更足了。

6年前，突遭不幸陷入贫困

离牡丹地不远，就是王宗干的家，这是一个干净的农家小院。

“这个院子是儿子结婚时盖的，快10年了。”王宗干说，那时他还不到50岁，在市里的建筑工地开打桩机，儿子跟着他打工，俩人的工资加起来，每月将近七八千元，家里的四五亩地也被老伴儿和儿媳妇打理得井井有条，“当时，村里不少人羡慕俺家”。

可是，6年前，一场突如其来的变故，改变了这个幸福之家。2011年6月27日，王宗干的儿子到银川打工，从此杳无音信。为了找他，王宗干停了工作，奔赴多地，花光了家里的积蓄，却没有找到任何线索。

1年前，家门口找到挣钱机会

“要是没出事，俺可不戴这‘贫困帽’。”王宗干说，这几年，老伴儿身体垮了，儿媳妇也患上了严重的精神疾病。王宗干再也不能外出打工，他用心经营家里的四五亩地，艰难地养活一家人。

不过，从去年开始，舜王社区万亩油用牡丹种植项目落地，王宗干受邀做了牡丹“管家”，负责300亩油用牡丹的管护工作，每个月固定工资是1500元。此外，他家有4亩地也流转给了该项目，每亩地每年可以拿到400元左右的租金。

“这两道沟、一道岭，都归我管，活儿可不少嘞！”站在田垄上，王宗干介绍，他每天都要到地里巡视，观察牡丹苗的变化、需求，活儿少了自己动手，活儿多了就联系大家，记工、分工，就像个“管家”。

看未来，他对脱贫有信心

今年4月，王宗干照看的牡丹开出了第一批花，虽然不多，但看着山坡上星星点点的粉色、白色花朵，他还是觉得挺骄傲。

除了在牡丹地里干活儿，王宗干还尝试着养鸡，他已经买回了铁丝网，打算在院子东边给100多只小鸡围个鸡圈。“再过几个月，这些小鸡就能下蛋了，希望到时候鸡蛋的价格能涨一点儿。”王宗干说，慢慢来，日子总会好起来，脱贫指日可待。

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舜王社区万亩油用牡丹种植项目，为前来种植牡丹的大户提供种苗、除草、施肥、采摘等全程管家式服务。这些服务，为当地的贫困户制造了大量的就业机会。记者了解到，农民在牡丹地里“打零工”，一天可以拿到50元的酬劳。

通过农业产业结构调整，既提高了土地的经济效益，又带动了农民就业，舜王社区的做法值得借鉴。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 许金安 王婉/文 记者 杜卿/图）