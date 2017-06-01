洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊滨区朱窑村的三股脱贫“活水”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-05 08:33
分享到：

　　3日上午，清风拂过刚刚收完麦子的田野，伊滨区寇店镇朱窑村66岁的贫困户杨小标装完家中收获的4000多斤小麦，又忙着拾掇家门口成堆的麦壳，给家中的母牛准备饲料。

　　“儿子和儿媳都在镇里的办公家具公司打工，孙子上了小学，孙女上了幼儿园。许书记把他的电话用粉笔写到了俺家墙上，让俺有事儿就打电话，今年年底咱说啥也得脱贫！”杨小标指着砖墙上的手机号码对记者说。

　　杨小标口中的许书记，是2015年10月来到贫困村朱窑村担任第一书记的伊滨区财政局干部许育强。用村里不少贫困户的话说，这一年多来，他引来了三股实实在在的脱贫“活水”。

　　朱窑村党支部书记马泽深对村里40年前的景象记忆犹新：全村只有两口辘轳井，大家排队绞水，绞上来的是半桶泥浆半桶浑水，回家澄清后才能做饭。1991年，村里有了一眼机井，但也只够全村基本生活用水；使用了20多年后，机井出水不再稳定，全村随时有断水的危险。

　　“祖祖辈辈吃尽了没水的苦，上学时老师给我改名马泽深，希望在我这一辈，村里能彻底改变贫穷缺水的面貌。”马泽深说，至今全村1600多亩耕地，有四分之三完全靠天收，有14户47口人未脱贫。

　　许育强知道这些，但他的目光并没有局限于再打口井：河南农业大学园艺学院副院长、育种专家马长生是从朱窑村走出去的人才，经常回村，之前就曾热心地建议村里发展蔬菜种植，还愿意提供种子和技术指导，为啥不借着打新井，同时完善供水管网，把蔬菜种植产业搞起来呢？

　　许育强和扶贫工作队员们积极筹措打井和供水管网建设资金。5月1日，位于村南的362米深的新井终于见水，甘洌的井水涌到了距离地面只有80米的地方。

　　“配电房已建好，只等变压器安好，朱窑村生产和生活用水安全将得到保障，后续咱们还要建1800米的供水管网，让贫困户们通过加入合作社发展蔬菜种植产业增加收入。”马泽深高兴地说。

　　第二股“活水”，帮助不少贫困户拿到了“真金白银”。

　　琢磨完村里14户贫困户各自的特点，许育强开始“薅穷根”：帮助贫困户杨小标的儿媳联系工作岗位，时不时和区、镇帮扶干部带着慰问品到杨小标家中解决生活困难；贫困户闫长福的大儿子闫成勋因脑梗，生活无法自理，安排不能离家打工的闫长福到附近的掘丁路当环卫工，一个月能增加500元的收入……

　　第三股“活水”，让更多的村民觉得“村里像个样了”。

　　1.3公里的通组通户道路已修通，全村重要路口、广场实现监控全覆盖，村里的标准化卫生室正在建设，花费100多万元建设的村小学教师办公宿舍楼、学校大门主体完工，校内美化绿化正在推进……

　　孙子在村小学上学的杨小标，知道许育强和扶贫工作队队员们花大力气“整”学校的原因：学校地势低洼，一下雨脏水直往校园里灌，连个像样的教师宿舍楼都没有，还靠啥留住好老师教娃们读书？

　　其实许育强还有一层用意：新楼建成，空出来的教室作为音乐教室、美术教室，孩子们就能接受更好更全面的教育，实现全面发展。“将来，咱村要想彻底切断穷根，还是得靠教育！”许育强说。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 陈晓辉 李少红）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳去年优良天数166天 水质总达标率100%
  • ·洛阳醉酒男子往麦田里扔烟头 脚烧出泡还被行政拘留
  • ·嵩县程松玉：到药材种植企业务工入股 带全家脱贫
    		•
    泡在手机堆里的孩子
    泡在手机堆里的孩子
    泡在手机堆里的孩子
        你是手机控吗？你是“低头族”吗？你是孩子的父母吗？如果是，请你好好看看这篇泣血的倾诉，或许能让你顿悟...
  • ·搭起葡萄架 老两口说悄悄话
  • ·洛阳85岁老人陈来运的养生秘诀
  • ·夏季养生先养心 养心多喝几种汤
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳新安县发生山体塌方，道路一度中断
  • 2017洛阳高考考点分布及考点攻略
  • 今后每年6月1日，旅发集团景区免费开放
  • 新安县山石塌落阻塞道路近两个小时
  • 今天洛阳有大雨 请远离河边、山坡等危...
  • “洛阳造”液压转盘 填补国内生产空白
  • 洛阳市政府召开党组会议学习贯彻陈润...
  • 考古专家齐聚洛阳上演“三国杀”
  • 高水旺：30年前苦苦钻研，唤醒沉睡千...
  • 洛阳醉酒男子往麦田里扔烟头 脚烧出泡...
    		•
    百姓呼声
    车辆在外省发生的违章需到哪里进行处理？
    公交学生卡丢失，补办新卡需携带这些材料
    精彩图片
    洛轴中心幼儿园： 国旗...
    高新区滹沱小学新教学...
    六一儿童节 祝小伙伴开...
    老城区坛角小学组织学...
    精彩热帖

    老奶奶我推您好吗

    靓车美女

    雨夜

    雨荷
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605