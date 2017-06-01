伊滨区朱窑村的三股脱贫“活水”

3日上午，清风拂过刚刚收完麦子的田野，伊滨区寇店镇朱窑村66岁的贫困户杨小标装完家中收获的4000多斤小麦，又忙着拾掇家门口成堆的麦壳，给家中的母牛准备饲料。

“儿子和儿媳都在镇里的办公家具公司打工，孙子上了小学，孙女上了幼儿园。许书记把他的电话用粉笔写到了俺家墙上，让俺有事儿就打电话，今年年底咱说啥也得脱贫！”杨小标指着砖墙上的手机号码对记者说。

杨小标口中的许书记，是2015年10月来到贫困村朱窑村担任第一书记的伊滨区财政局干部许育强。用村里不少贫困户的话说，这一年多来，他引来了三股实实在在的脱贫“活水”。

朱窑村党支部书记马泽深对村里40年前的景象记忆犹新：全村只有两口辘轳井，大家排队绞水，绞上来的是半桶泥浆半桶浑水，回家澄清后才能做饭。1991年，村里有了一眼机井，但也只够全村基本生活用水；使用了20多年后，机井出水不再稳定，全村随时有断水的危险。

“祖祖辈辈吃尽了没水的苦，上学时老师给我改名马泽深，希望在我这一辈，村里能彻底改变贫穷缺水的面貌。”马泽深说，至今全村1600多亩耕地，有四分之三完全靠天收，有14户47口人未脱贫。

许育强知道这些，但他的目光并没有局限于再打口井：河南农业大学园艺学院副院长、育种专家马长生是从朱窑村走出去的人才，经常回村，之前就曾热心地建议村里发展蔬菜种植，还愿意提供种子和技术指导，为啥不借着打新井，同时完善供水管网，把蔬菜种植产业搞起来呢？

许育强和扶贫工作队员们积极筹措打井和供水管网建设资金。5月1日，位于村南的362米深的新井终于见水，甘洌的井水涌到了距离地面只有80米的地方。

“配电房已建好，只等变压器安好，朱窑村生产和生活用水安全将得到保障，后续咱们还要建1800米的供水管网，让贫困户们通过加入合作社发展蔬菜种植产业增加收入。”马泽深高兴地说。

第二股“活水”，帮助不少贫困户拿到了“真金白银”。

琢磨完村里14户贫困户各自的特点，许育强开始“薅穷根”：帮助贫困户杨小标的儿媳联系工作岗位，时不时和区、镇帮扶干部带着慰问品到杨小标家中解决生活困难；贫困户闫长福的大儿子闫成勋因脑梗，生活无法自理，安排不能离家打工的闫长福到附近的掘丁路当环卫工，一个月能增加500元的收入……

第三股“活水”，让更多的村民觉得“村里像个样了”。

1.3公里的通组通户道路已修通，全村重要路口、广场实现监控全覆盖，村里的标准化卫生室正在建设，花费100多万元建设的村小学教师办公宿舍楼、学校大门主体完工，校内美化绿化正在推进……

孙子在村小学上学的杨小标，知道许育强和扶贫工作队队员们花大力气“整”学校的原因：学校地势低洼，一下雨脏水直往校园里灌，连个像样的教师宿舍楼都没有，还靠啥留住好老师教娃们读书？

其实许育强还有一层用意：新楼建成，空出来的教室作为音乐教室、美术教室，孩子们就能接受更好更全面的教育，实现全面发展。“将来，咱村要想彻底切断穷根，还是得靠教育！”许育强说。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 陈晓辉 李少红）