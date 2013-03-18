洛阳公积金业务办理下周提前恢复 贷款实行“差额扣款”

洛阳网讯 上月底，洛阳市住房公积金管理中心曾发布公告：因公积金信息管理系统升级，5月31日起，住房公积金对外业务暂停办理。何时能够恢复办理对外业务？升级后的系统会给缴存职工带来哪些便利？

今日，记者从市住房公积金管理中心获悉，经过公积金中心和研发公司共同努力，基本完成住房公积金信息管理系统升级工作，下周一(6月12日)9时该中心所辖各服务网点开始试营业，恢复对外业务受理。这比原定的试营业时间提早了一周。

据了解，升级后的公积金信息管理系统主要依托“洛阳市智慧城市政务云平台”进行部署，将分步搭建核心业务平台、综合服务平台、内部管理平台和业务协同平台，建立“互联网+公积金”的服务体系，进一步简化业务流程，缩短办理期限，提高“离柜率”和“办结率”，使我市缴存职工和单位享受到新技术带来的“数字化公积金信息服务”。那么，升级后的系统具体会给缴存职工带来哪些便利？记者来为您答疑解惑。

【职工办理个人公积金提取业务 最快10分钟到账】

如果您曾经办理过个人住房公积金提取业务，是否因程序多、耗时长而感到苦恼？例如，办理要件之一的《住房公积金提取申请书》不仅需要您按规定填写内容，还需要找单位相关部门加盖公章；在市住房公积金管理中心柜台办完提取业务后，必须持《提取通知书》到指定的中国银行或中国工商银行排队办理兑付转账，若没有指定银行的银行卡或存折还需要先行办理，而且提取资金次日才能到账……下周起，您再办理此业务时，不会再因上述流程而苦恼，只会感叹一句：“新系统真便捷”！

因为系统升级后，职工办理个人住房公积金提取业务时，《住房公积金提取申请书》无需单位审核加章；在市住房公积金管理中心柜台办完提取业务后，职工也无需再到指定银行排队办理兑付，中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、洛阳银行等金融机构均可办理，并且最快10分钟即可到账，有效地减少职工办理环节和办理时间。

【公积金账户余额不足还款 银行卡来凑】

使用住房公积金进行贷款且与市住房公积金管理中心签约自动还款的职工须注意，下周起，个人公积金账户余额还款模式，将由原来的全额扣款改为差额扣款。也就是说，贷款职工个人公积金账户余额不足当月还款金额的，可优先提取公积金个人账户余额，不足部分再从绑定银行卡中扣除；若公积金个人账户被冻结，则自动转为用绑定银行卡的余额还款。

举个例子，您使用住房公积金贷款后，每月需还款1000元，那么以往的自动还款是这样的：

个人公积金账户余额不足1000元时，公积金信息管理系统会通过绑定银行卡进行扣费，若绑定银行卡余额也不足1000元，个人公积金账户与绑定银行卡均暂不扣费，但您会被列入逾期未还款名单，不仅会影响信用记录，还会产生一定滞纳金。

公积金信息管理系统升级后，下周起，自动还款会变成这样：

个人公积金账户余额不足1000元时，公积金信息管理系统会优先扣除个人公积金账户余额，不足部分再从绑定银行卡中扣除。若个人公积金账户余额与绑定银行卡中的余额相加仍不足1000元时，系统先进行最大限额扣款，不足部分再被列入逾期。

【单位办理归集业务可体验“一站式”服务】

以往，单位在办理缴存登记和职工开户、缴存基数调整和缴存比例上调、公积金补缴等业务时，需要先到市住房公积金管理中心归集科审核后，再到柜台进行办理。

下周起，单位办理归集业务可体验“一站式”服务。其中，单位注销、缓缴降比、应缴时间调整等业务可至归集科“一站式”办理，除归集科办理的其他所有业务可至柜台进行“一站式”办理。也就是说，单位办理归集业务时，无需再从柜台到业务科室往返奔波。

【单位缴款资金实时到账】

以往，单位办理汇缴业务时，需要到银行办理缴款，再到市住房公积金管理中心柜台送缴款凭证、打印汇缴书，待该中心与银行核对资金无误后，由该中心工作人员手动办理入账，整个过程至少要一周以上，且因差错率高导致部分汇缴无法按时到账。

公积金信息管理系统升级后，市住房公积金管理中心与各家银行在住建部资金结算平台将实现对接。下周起，该中心将推出单位汇缴同行扣收业务，单位只需与该中心签订同行代扣协议，到柜台或市住房公积金网上服务大厅办理清册变更业务后，就可以实现单位缴款资金实时到账；财政统发单位可以用挂账汇缴方式实现汇缴资金实时到账，缩短到账时间，方便记账管理，减少缴款差错率；方便公积金贷款职工办理账户余额按月冲还贷。

【单位和职工部分业务可在网厅办理】

为了方便我市职工和单位办理住房公积金相关业务，下周一，市住房公积金网上服务大厅将正式上线。该网上服务大厅包括个人网厅、单位网厅和房地产开发企业网厅三个版本。其中，个人网厅主要提供给缴存职工使用，单位网厅面向缴存单位，房地产开发企业网厅面向受理住房公积金个人贷款的房地产开发企业。

目前，个人网厅已经具备个人基本信息、个人明细、缴存明细、历史明细、贷款办理进度、还贷明细查询功能，职工可以实时掌握本人公积金账户变动信息，足不出户感受到“互联网+公积金”带来的便利。为切实维护职工的信息安全，注册前需在业务系统中预留绑定本人手机号码，确保个人手机号、身份证号与系统匹配，系统中未绑定手机号的职工，可携带本人身份证到各服务网点申请录入、变更。

【未来还会提供这些服务】

记者从市住房公积金管理中心获悉，未来，该中心还有望为我市职工和单位提供以下服务：

陆续开发相关手机APP、开通官方微信公众号等，依托“洛阳市智慧城市政务云平台”，逐步扩大公积金业务“互联网+”服务功能。

陆续增加单位和个人信用管理模块，通过公积金中心、企业信用信息共享网等渠道，实现信用信息互联共享，推行黑名单制度，在办理个人和单位业务时，实行黑名单限制条件，提高单位和个人诚信意识。

陆续增加单位催建催缴管理，实行分级警示催缴，对达到警示状态的企业法人、经办人和灵活就业缴存职工发送“预交提醒、催缴提示、执法处理”等催缴短信。

在优化新增业务功能的同时，对部分今后可能开通的业务功能进行了预留储备，待业务发展需要时，便于及时开通使用。