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洛阳好声音 声振国际电影节（建安之约）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 09:55
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王磊的父母在给王磊发微信

　　中国“油菜花儿”美国盛放

　　在不久前举办的第34届迈阿密国际电影节暨华语电影峰会上，中国影片《油菜花儿开》斩获新灯塔奖最佳新人奖、最佳男配角奖及最佳制片人奖。

　　随后，第50届休斯敦国际电影节又传佳音：该片勇夺最佳故事片白金奖。

　　该片男主角的扮演者——“最佳新人奖”得主李嘉明站在台上领奖，为他配音的幕后功臣王磊站在台下鼓掌。

　　这位幕后功臣，是咱洛阳老乡。

　　《油菜花儿开》中的其他人物都是同期声摄录，只有男主角使用了后期配音。剧本中的男主角是河南汉子，说河南话符合人物身份，可扮演此角的演员李嘉明不会说河南方言。

　　咋办？找专业配音演员。

　　王磊河南生、河南长，普通话说得溜，河南话说得更溜。他在配音界摸爬滚打了小半生，曾为《李小龙传奇》《加勒比海盗》《机器人总动员》《指环王》《星球大战》《珍珠港》《饥饿游戏》《梅林传奇》《神探夏洛克》等中外影视作品担纲配音，卓有盛名。

讲述河南人故事的《油菜花儿开》，找他这个河南爷们儿配音，可算找对人了！

　　王磊的配音地道、专业、情感丰沛，以至于影片放映时，业内人士竟听不出来哪个角色使用了后期配音。

　　洛阳人在北京

　　王磊人在北京。前两天，我去洛阳歌舞剧院家属院拜访了他的父母。

　　他的父亲是洛阳作曲家王文堂，他的母亲韩培玲是豫剧名家马金凤的嫡传弟子。

　　老两口提起儿子，甚是自豪。

　　王磊生于1969年，自小酷爱文艺。

　　“这小子话不多，心里有股劲儿，不甘人后。”王文堂说，王磊16岁考上河南省话剧院，21岁就读于河南大学艺术系。

　　他很勤奋，为了多练会儿钢琴，中午不吃饭就去琴房门口排队。

　　毕业后，王磊被分配到省话剧院工作，但他想闯荡一番，于是去了北京。

　　北京人才济济，一开始，王磊找不到活儿，挣不来钱，租住在破旧的四合院里，为了省钱，去哪儿都骑自行车。

　　有人赏识他的好嗓子，就介绍他到剧组配音。他没经验，看着屏幕张着嘴，没反应过来画面就过去了。几个人一起配音，他老拖后腿。

　　亲爹“听不出”儿子的声音

　　父母听说儿子作难，赶紧想办法支援：家里有台16英寸的小彩电，让儿子用棉被裹着扛北京去了。

　　王磊把电视节目录下来，天天对着电视背台词、练基本功。

　　“北漂”岁月，甘苦自知。好在功夫不负有心人，王磊得到了著名表演艺术家张筠英、瞿弦和老师的赏识。在前辈的点拨下，王磊崭露头角——

　　他配音的《遗产》，荣获第19届全国电视剧飞天奖译制片奖；

　　他配音的《珍珠港》，获第8届华表奖外国影片优秀译制奖、第22届金鸡奖最佳外国影片译制奖……

　　儿子的进步，王文堂最有体会：“以前看电视，一听见儿子的声音就激动。现在我可听不出来了，他根据角色调整声音，完全不露痕迹，也不知哪个角色是他配的音。”

　　如今，王磊已在北京定居、娶妻生子。他每年都会抽空回故乡看看父母，看看他生活过的地方。

　　他的人生，正沿着他向往的那条线路铺展，然而，他并不满足于仅仅当一名优秀的配音演员。

　　他还想成为一名优秀的配音导演。

　　目前，王磊正以配音导演的身份，录制由刘恺威、王鸥主演的大型古装仙侠剧《莽荒纪》。

　　家乡人祝他更上一层楼。(洛阳晚报记者 张丽娜 通讯员 冷慰怀 文/图)

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[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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