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瀍河区人民法院引进司法网拍贷款机制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-08 08:42
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　　前不久，我市一名市民借助司法贷款，通过瀍河区人民法院网络司法拍卖平台，顺利竞拍到该法院拍卖的一套房产。

　　这套房产起拍价约195万元，竞拍保证金50万元，竞价增幅为每次5000元。虽然很中意这套房产，但因资金原因，竞买人的热情一度熄灭。

　　在向法院咨询后，竞买人了解到在竞拍成功后，可利用瀍河区人民法院的司法网拍贷款机制，通过第三方平台机构向银行申请贷款。

　　最终，竞买人通过第三方平台并在银行的贷款预审后，缴纳竞拍保证金，最终竞拍成功。

　　与传统司法拍卖相比，网络司法拍卖更加公开、公正、透明，成为近年我市法院司法拍卖的主要形式。目前，我市两级法院司法拍卖已实现网络化。

　　去年，瀍河区人民法院在全市法院系统率先在遴选第三方平台机构等方面进行探索，引进司法网拍贷款机制，破解竞买人难以一次性支付款项的难题。

　　司法网拍贷款机制是由竞买人通过第三方平台机构向银行申请贷款并向法院代付拍卖款，法院在出具相关手续后，银行向竞买人发放贷款同时办理抵押登记。这一举措，使瀍河区人民法院加速了拍卖物司法处置进程，取得良好实效，被省高级人民法院评为“2016年度‘司法网络拍卖金牌法院’”称号。

　　近日，市中级人民法院下发通知，要求全市基层法院引入和推进第三方金融贷款工作，促进案件标的物执行，提高拍卖成交率，切实保护当事人合法权益。
[ 责任编辑：席倩倩]
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