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治理露天烧烤，“猛药”还需“温药”配

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-07 09:11
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　　“猛药”治标，“温药”治本。标本兼治，才能根治城市“顽疾”。

　　日前，我市组织了对露天烧烤问题的专项巡查，发现问题不少。有的露天烧烤店未按要求烤炉进店，有的则未开启油烟净化设施，有的净化设施长期不清洗，排放浓烟，有的则干脆露天排放。

　　又是一年烧烤季。烧烤摊是很多人夏季休闲、聚会的主要场所。在很多“吃货”心里，夏季就是烧烤季，隔几天，就想撸几串，否则，就觉得少了点啥。对于很多人而言，烧烤不只是一种食物与消费，更是一种情怀和乐趣。网上有句话很流行：“没有什么事是一顿烧烤不能解决的！如果有，那就两顿！”看似调侃，其实也包含人们对烧烤的喜欢。想想也是，凉风习习，约三五好友，边撸串边谈天，确实很惬意。

　　然而，烟熏火燎的露天烧烤也带来了占道经营、噪声扰民、空气污染等问题，因此，露天烧烤必须得管起来。

　　事实上，露天烧烤污染环境，消费者和摊主心知肚明。但是，一方面，消费者喜欢露天烧烤带来的轻松惬意，有需求就有市场，另一方面，烧烤摊主宁可选择顶风偷排油烟，跟管理人员玩“躲猫猫”，也不舍得花钱购买油烟净化设施，因为这样成本更低，赚得更多。烧烤工具很便宜，即使被查扣，很快就能“另起炉灶”，重新开始。

　　整治露天烧烤，是保护环境的必然选择。市城管局有关负责人表示，下一步他们将加大检查力度，督促烧烤店达到无烟排放标准。这无疑是一剂不错的“猛药”，“猛药”重治正当其时。就像一位经济学家说的那样，只要污染方做出补偿，污染有了价格，市场自然就会调节污染的程度。

　　同时，有效治理露天烧烤，还需要“温药”慢治。比如，引导烧烤摊主使用无烟烧烤炉、无烟烧烤机、无烟烧烤车等；在适当的位置设立烧烤广场、特色小吃一条街等，加大宣传力度，将商家转移到固定场所等。“猛药”治标，“温药”治本。标本兼治，才能根治城市“顽疾”。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：马佳佳]
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