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独登独下悠悠情

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-06 10:12
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　　暮景千山雪，春寒百尺楼。

　　独登还独下，谁会我悠悠。

　　——唐·杜牧《题敬爱寺楼》

　　杜牧(公元803年—公元852年)，字牧之，号樊川居士，京兆万年(今陕西西安)人。杜牧是唐代杰出的诗人、散文家。因晚年居长安南樊川别墅，故后世称“杜樊川”，著有《樊川文集》。杜牧的诗歌以七言绝句著称，内容以咏史抒怀为主，其诗英发俊爽，在晚唐成就颇高，人称“小杜”，以别于杜甫“大杜”，与李商隐并称“小李杜”。

　　敬爱寺在洛阳怀仁坊。《唐会要》卷四八：“东京敬爱寺怀仁坊，显庆二年，孝敬在春宫为高宗武太后立之，以敬爱寺为名。”

　　杜牧在开成初年为监察御史分司东都，盖此诗为杜牧在洛阳时作。诗人冒着春寒，登上敬爱寺百尺高楼，欣赏着黄昏时千山雪色，由此而发出感慨。独自上去，又独自下来，心中千头万绪，何人能会？

　　诗人大和九年(公元835年)在长安为监察御史时，其时郑注专权，杜牧的好友李甘因直言得罪郑注，被贬而死。杜牧见此情形，称疾分司东都。此诗即表现他在洛阳时苦闷寂寞的心绪。

　　杜牧的五言绝句不多，也无很多特别醒目的作品，而这首小诗较为可读。“暮景千山雪，春寒百尺楼。”写洛阳早春残雪披山的景色，语言凝练，境界开阔，且对仗工整，“暮景”对“春寒”，“千山雪”对“百尺楼”。“千山雪”对“百尺楼”，制题不苟，笔力饱满，为后二句抒发情怀做足了铺垫。

　　“独登还独下，谁会我悠悠。”此句用两个独字，流露出诗人此时此地寂寥之情，紧接着“谁会我悠悠”一笔关合，全诗形成了春雪寒彻、独立苍茫的诗境。

　　初唐诗人陈子昂写有《登幽州台歌》：“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。”深刻表现了诗人怀才不遇、寂寞无聊的情绪。语言苍劲奔放，富有感染力，为历来传诵之佳作。同为登临之作，杜牧《题敬爱寺楼》，用“谁会我悠悠”化用“念天地之悠悠”，天地苍茫寂寥悠远之诗境扑面而来。

　　清沈德潜认为杜牧绝句“托兴幽微”，把其特色概括为“远韵远神”。此诗正体现了此艺术特色，诗人善于捕捉自然景物中美的形象，用绝句体小诗加以描写，含蓄精练，情景交融，在短短的四句中，写出完整而幽美的景象，意境悠远，宛如一幅山水画。 (山水空蒙)
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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