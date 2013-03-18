蒙古将军入名园（白莲庄记之三）

元代白莲庄 聂剑帆 画

北宋末年，金兵南犯，焚烧洛阳城，白莲庄化为灰烬。金朝灭亡后，蒙古占领洛阳。蒙古将军亦连亦拔都在白莲庄旧址重建白莲庄，是洛阳最大的蒙古贵族庄园。

亦连亦拔都

北宋时的洛阳，名园相望，茂林蔽天，繁花覆地，小桥流水，曲径通幽，司马光《看花》诗云：“洛阳相望尽名园，墙外花盛墙里看。”可惜，北宋末年，金兵南犯，洛阳名园化为焦土。南宋邵博(邵雍之孙)读《洛阳名园记》后，痛哭流涕，他为该书所写后记云：“洛阳名公卿园林，为天下第一。靖康后，祝融回禄，尽取以去矣！”

南宋理宗端平元年(公元1234年)，蒙古、南宋联合灭掉金朝。当年夏，南宋发动收复洛阳的战役。蒙古任命亦连亦拔都为将，出兵洛阳，宋军大败。

关于亦连亦拔都家族的情况，位于宝丰县城北赵庄乡的《元塔里赤神道碑》有详细记载，“公先祖康里人也，曾祖也里里伯，以收附亡金受知太祖皇帝，称都那延。父亦连亦拔都，管领帐前兵马，奉旨南征，过洛阳爱其山水，得唐白乐天故址因而家焉”。这个家族，在成吉思汗(元太祖)时，归附蒙古，封为都那延，即康里部总千户。亦连亦拔都为也里里伯之孙，世袭都那延，奉旨南征至洛阳，在白居易白莲庄故址建立宅园，这就是蒙元时期的白莲庄。

猛将塔里赤

《元塔里赤神道碑》载，塔里赤于公元1243年生于白莲庄。

塔里赤幼习武艺，性格彪悍。后袭父职，调度所部军马。南宋咸淳三年(公元1267年)，元世祖发动灭宋之战，以塔里赤为先锋。南宋与蒙古军队会战于襄阳，六年后，宋军大败。接着，仍以塔里赤为先锋，攻克临安，扫平福建。南宋灭亡，塔里赤被封为昭勇大将军、福建招讨使，先后镇压了高日新、罗茂、陈吊眼等起义军，加封为行海外诸番宣慰使。

后来，交趾发生叛乱，塔里赤带兵平叛，擒其匪首。接着，塔里赤又平定了赣州钟明亮起义军，以功升邵武、汀州新军万户府达鲁花赤，复改授邵武大将军等。元贞元年(公元1295年)，塔里赤升镇国上将军、左右两江道宣慰使都元帅，平定蔡全、潘拜、黄日明等多支起义军。

大德五年(公元1301年)，塔里赤改任福建道宣慰使都元帅。大德十年(公元1306年)，塔里赤死于延平驿，葬临汝梁县三堆山(在今宝丰县)左之阳。元朝追封其辅国上将军、临汝郡公等，其父亦连亦拔都，追封为襄阳路达鲁花赤、临汝郡侯等。塔里赤之妻、洛阳怯烈真氏，封临汝郡夫人。

蒙古贵族庄园

塔里赤有子十人、孙二十四人，又有广大的封地和万户部属，因此白莲庄作为其府第，规模应很大，远远超过唐宋时期的白莲庄。

虽然这个蒙古贵族庄园留下的文献资料较少，但是从元朝洛阳名园的资料中，可以窥知其风貌。

著名文人袁桷(jué)在大德年间的一个春天，来过洛阳。在这里，他看到洛阳有众多贵族园林，也看到了盛开的牡丹。他在《清容居士集》之《寿乐堂序》中感叹道：“洛阳名园多矣，专美于后世，今何人哉！夫动静文养乃成其性！”

在此前后的春天，藁郡儒学提领滕玉霄也来到洛阳，写下了《感寓六首》，收入明朝人编的《元风雅前集》卷三。诗云：“春风如绿波，淡荡洛阳城。高楼语锦瑟，落花泛绿酒。”

《吴文正集》是研究元朝洛阳园林的重要文献。该书作者吴澄，至大年间(公元1308年至1311年)曾客居洛阳。该文集中的《雪香亭记》载：洛阳“地气得其中正，民俗习于承平。故虽仅定小康之时，士大夫往往亦修治亭台……夫洛阳之园，自昔相夸以富贵艳丽之花为甲也。”

从这些诗文中，可以推测，白莲庄等洛阳蒙古贵族庄园，有楼宇、亭堂，有众多花木，特别是牡丹。

白莲庄毁于元末的战火，明朝时山西移民入洛，在这里只看到一座狮子桥，于是在此建立的村庄就叫“狮子桥”。

白莲庄初建于唐代长庆四年(公元824年)，屡毁屡建，共延续五百余年，是洛阳存在时间最长的历史名园之一。对这座历史名园进行复原重建，很有必要。(郑贞富)