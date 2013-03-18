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工商银行洛阳分行让“新服务 心满意”更有特色与内涵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-06 08:55
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工行洛阳分行长春支行营业部有一支积极向上的团队

　　繁华的辽宁路与丽新路交叉口，四个角分别被万达广场、长申国际广场、华阳广场国际大饭店和工商银行洛阳分行长春支行营业部占据，到底是什么让一个支行营业部和周边“大块头”们同坐“一张牌桌”？答案就在营业部大厅的墙上：“建设最盈利、最优秀、最受尊重的国际一流现代金融企业！”

　　近年来，工商银行洛阳分行认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，为洛阳经济建设提供强有力的金融支持。而长春支行营业部多年来将“工于至诚行以致远”8个字融入血脉，用心服务客户，用爱温暖客户，用诚打动客户，用情感恩客户，把小事做精细，把难事做成功，把大事做精彩，脚踏实地推进各项工作向前迈进，2017年一季度各项存款余额达21亿元，近3年增幅达33.5%；各项贷款余额20.7亿元，近3年增幅达58.2%……但也有人说，这些成绩与他们人人“爱管闲事儿”密不可分。

　　1、不同面孔 目光涌动同样温情

　　“要不是你们，这事儿不知道要耽误多长时间。”时隔近半年，客户一句感激的话语让营业部主任刘玉宣至今记忆犹新。

　　2016年12月15日上午，市民王老先生来到长春支行营业部，说要替老伴儿王女士查询一个工行账户的历史交易明细。

　　按照正常业务流程，这项业务需要王女士持本人身份证前往银行提出申请。经工作人员查询，负责接待老先生的大堂经理董鹏主动管起了“闲事儿”，在和王老先生闲聊中，他弄清了事情原委：王女士多年前因意外事故行动不便，无法前往工行网点办理业务。

　　窗外寒风呼啸，董鹏将情况简单汇报支行领导后，刘玉宣决定和董鹏一块“管闲事儿”。临走，她没忘了跟正在忙活的同事撂句话：“出去办个事儿，多留神，注意客户的要求。”

　　两人开车陪王老先生一块儿回家，有条不紊地帮助行动不便的王女士办理相关申请手续，随后又匆匆赶回营业部，帮助王女士顺利拿到明细表。

　　“凭啥得到客户的尊重和信赖？就凭始终把客户的事儿当自己的事儿用心来做。”已在长春支行营业部工作了24年的刘玉宣说。

　　如果说在刘玉宣身上能看到营业部全体人员对“工于至诚行以致远”8个字的执着固守，在刚工作3年的大堂经理谢勤迪身上，大家看到的是他们服务客户始终“多想一步，多问一句”的良好习惯。

　　去年8月的一天，谢勤迪正在忙着引导客户办理业务。突然，一名步履匆忙的女子边打电话边走进大堂，走到谢勤迪身边，言语紧张：“给我个号。”

　　看到异常，谢勤迪特别留心该女子的行为，眼见其要办理转账业务时，便快步上前，轻声问道：“您认识要转给的这个人吗？如果不认识，建议您先和亲人联系一下，确定下情况是否属实。”

　　“和家人联系上了，真是谢谢你，要不然这钱一转过去，那就……”事情以该女子连声道谢而结束。

　　无论年长或年轻，在营业部20名工作人员的目光中，和蔼与温情始终如一。

　　“如果不引导他们回忆，他们很难想起来这些，类似的事儿太多，心里留不下多少痕迹。”长春支行副行长胡佑奇说。

　　2 、“服”超所值  细心贴心十分周到

　　很多事儿，在刘玉宣看起来普通，但在客户看来，很特别。

　　工行长春支行靠近商业繁华区，周边居民众多，加之还可办理社会保障卡业务，不少老年客户一早就在门口排队以便进门快速扑向选号机，但结果让他们“没想到”：眼见门口有不少老人排队，还不到9时，大堂经理主动走出营业部大门，将叫好的号一张一张发到老人们手中；9时开门，各项业务开始办理，即便是上午10点左右，等待办理业务的客户俩手就能数过来……

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[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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