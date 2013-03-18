“全国爱国拥军模范”乔文娟事迹在洛阳引起热烈反响（下）

惟其艰难，更显勇毅；惟其笃行，愈显珍贵。

近日，本报推出的“全国爱国拥军模范”乔文娟系列报道，也在广大市民和专家学者中引起强烈反响。大家纷纷表示，乔文娟40多年如一日坚持拥军，面对外界种种质疑，虽倍感委屈却从未轻言放弃；面对众多艰难时刻，用生命的韧性和张力书写着种种感人故事。当前，我们更应该向乔文娟学习，知难不言难，迎难不畏难，用果敢和坚韧兑现种种工作承诺；用道德的光辉洗涤心灵，用发自内心的道德自觉在全社会形成爱国拥军的良好风尚，为我市加快建设中原城市群副中心城市作出应有的贡献。

“阅读她的故事，一种最强烈的感觉是，她太了不起了。”涧西区武汉路办事处秦岭路社区居委会主任陈霞说，多年以来，乔文娟的拥军举动为大众所知，然而其中的艰难，许多人无法想象、难以克服。

陈霞表示，从乔文娟身上，自己能看到信仰作为人生支柱、生命动力的惊人力量，看似无形却顶天立地，寂然无声却催人奋进。当前，每个人都要以社会主义核心价值观为引领，不忘初心，继续前进，推动自己不断克服干事创业道路上的种种困难，以饱满的热情推动工作实现跨越式发展。

高新区创业路社区居民杜正霞认为，乔文娟40多年来拥军方式从网下到网上、从物质到精神，影响越来越大，这种结果与她一直以来对战士们的拳拳深情和对自我的严格要求密不可分。

“为了走进战士们的心，她主动系统钻研心理学和生理学；为了创新拥军方式，在十多年前她就认真学习电脑操作，创办中国拥军网。这种钻研的精神，让人动容，令人钦敬，催人奋进。”杜正霞说。

网友“清风”留言：乔文娟虽然有和我们一样的双脚，但比我们站得更高；有和我们一样的眼睛，但比我们看得更远。她用自己的满腔真情和爱心去诠释信念、热忱和大爱的真谛，用慈母般的关爱和真情温暖着每个战士的心。在某些一切只从自身利益出发的人看来，她很“傻”，但大家都知道，品位庸俗、追求低下的人，无法理解简单平凡、伟大高尚，质疑拥军模范的种种事迹，只能说明他们的心里缺乏阳光。

“多年来，洛阳先后涌现出乔文娟、徐洪刚、武文斌等闻名全国的双拥模范，他们一同成为洛阳的城市名片。今后，还应进一步组织以乔文娟为代表的拥军模范巡讲活动，让榜样的力量继续扩散，让更多的洛阳人感受到道德光芒的灿烂，自觉践行社会主义核心价值观，让更多的外地居民感受到千年古都的体温。”洛阳师范学院新闻与传播学院党委书记安锋说。

市委党校党史党建教研部主任王洲表示，乔文娟作为一名基层党员，在拥军行动中始终植根人民、崇尚实干、守纪律己、坚持学习，其心系军营、奉献大爱的高尚情操，坚如磐石、百折不回的坚定信仰，体现着一名党员对党的忠诚。

不少基层党员和群众纷纷表示，我们都要向乔文娟学习，通过实际行动，不断提升道德修养，通过争当道德楷模，引领社会道德风尚，凝聚起引导社会各界奋发向上、崇德向善的强大力量，助力我市实现“四高一强一率先”奋斗目标。（洛阳日报记者 苏楠 赵佳）