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“全国爱国拥军模范”乔文娟事迹在我市引起热烈反响（上）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-03 09:30
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　　崇高的事业，因榜样而鲜活；无限的感动，因情真而意长。

　　近日，洛阳日报推出的“全国爱国拥军模范”乔文娟系列报道，在广大驻洛部队官兵和机关公务员中引起强烈反响。大家纷纷表示，当前需要持续发掘乔文娟这个“精神富矿”，学习她心系军营、奉献大爱的高尚情操，艰苦奋斗、与时俱进的优秀品质以及勇于创新、锐意进取的时代风范，加快推进“9+2”工作布局，推动我市双拥工作不断迈上新台阶，用实干为洛阳“代言”，用业绩为洛阳“加分”。

　　“乔文娟的故事很早就为大家所知，但每学习一次，都让人产生新的感悟。”洛阳军分区政治部宣保科科长赵国辉说，长期以来，上至市委、市政府，下至社区、村拥军积极分子，全市推进双拥工作的热情从未改变，“把人民当亲人，把驻地当故乡”也成为一代又一代驻洛官兵的不变承诺，在许多紧要关头，洛阳人民总能见到让人动容的橄榄绿。

　　在此背景下，乔文娟凭着自己对战士们的真情大爱，成为洛阳双拥工作的一面旗帜、一个符号，并激励越来越多的人成为双拥工作的中坚力量。榜样的力量，要求大家进一步细化双拥各项工作措施，推动洛阳双拥工作不断迈上新台阶。

　　市双拥办副主任张超认为，乔文娟的拥军故事可亲可信，乔文娟的拥军信念持久执着，乔文娟的拥军行为经受住了各种考验，乔文娟拥军方式新颖多样，范围遍及全国，为我市连续七次荣获全国双拥模范城称号作出了重要贡献。

　　“我们应该促进更多的拥军模范脱颖而出，让优良的双拥传统不断延续！”张超说。

　　解放军96862部队战士刘亚彬清晰地记得乔文娟到自己所在部队演讲时的开场白“我的兵儿女们，我代表你们的妈妈来看你们了”。

　　刘亚彬说，乔文娟不断的慰问、演讲，让战士们感受到了实实在在的温暖，让常年难以回家的战士们安心部队，同时也在军地之间搭建起桥梁：不少爱心人士因为乔文娟走进了军营，走上了拥军道路；军民鱼水深情不断增加，也吸引着无数青年人献身国防事业。

　　市残联办公室科员崔婕说，乔文娟坚持拥军四十多年，不断前往外地慰问部队战士，让遍及全国的子弟兵们感受到来自洛阳的温暖，持续提升着洛阳在全国的知名度和美誉度。当前，我市正在加快推进“9+2”工作布局、加快实现“四高一强一率先”奋斗目标，现实呼唤更多乔文娟这样为洛阳“代言”的先进模范，自己将在日常工作中认真学习和积极践行乔文娟精神，为洛阳发展添油加力。

　　伊滨区组织和人力资源社会保障局科员秦浩说：“乔文娟在极度困难的条件下依然坚持拥军，改变了一些人对拥军的刻板看法，也证明了如果我们充分发挥主观能动性，就能克服许多看似难以克服的困难，在工作领域内大有作为，不负时代重托，其精神因此拥有了更加普遍的借鉴意义。”（洛阳日报记者 苏楠 赵佳）
[ 责任编辑：周萌]
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