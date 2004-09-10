洛阳新安县发生山体塌方，道路一度中断

今日上午，《洛阳晚报》记者从新安县交警部门了解到，受降水天气影响，上午S246省道新安县石寺镇南山半山腰处发生山体塌方，导致道路无法通行，未造成人员伤亡。

塌方发生在9时许。

事发后，新安交警大队四中队民警陈小飞和协警宋杰、聂帅等人迅速到场。“经查，塌方未造成人员受伤和车辆受损，但塌落的碎石将道路封死，车辆无法通行。”陈小飞说，他们迅速设置警戒线，让过往司机在安全区域停车等待，或绕道而行。同时，他们还联系了公路部门到场处置。

经过清理，目前，道路已恢复通行。陈小飞说，事发路段有4公里长的盘山公路，坡陡弯急，加之近期有持续降水，希望过往司机谨慎小心，安全通过。

山体滑坡应对措施

滑坡发生时，应迅速撤离到安全地点，不能选择滑坡的上坡或下坡作为避难场地。在确保安全的情况下，应当注意保护好头部，并离原住所越远越好。滑坡停止后，不应立刻回家，因为滑坡会连续发生，要避免二次遇险。

要迅速环顾四周，向较为安全的地段撤离。一般除高速滑坡外，只要行动迅速，都有可能逃离危险区段。跑离时，以向两侧跑为最佳方向。在向下滑动的山坡中，向上或向下跑均是很危险的。当遇到无法跑离的高速滑坡时，更不能慌乱，在一定条件下，如滑坡呈整体滑动时，原地不动，或抱住大树等物，不失为一种有效的自救措施。

(洛阳晚报记者 郭学峰) (图由新安县交警部门提供)