洛阳天气：明天有中雨局地有大雨 最高气温将降至22℃

这些天，不论白天晚上，在哪儿都让人觉得热烘烘的，不少人家的空调、电风扇都在不歇气儿地转。在这样的天气里，如能迎来一场酣畅淋漓的雨，天气便会瞬间凉爽下来。这场雨，今天晚上就可能报到，是不是很期待呢？

很期待，雨水来降温

进入6月，意味着未来三四个月，大家都跟一个字脱不了关系——“热”，而且，这股子“热劲儿”一上来就让人有点儿扛不住。这不，这两天市气象台接连发布橙色高温预警，天气君一言不合，气温分分钟飙到37℃以上，行走在阳光下，有种要被晒化的感觉。

我省有很多地方都在天气君的“热情关照”之下。小记在中国天气网上看到，昨日17时，河南省气象灾害预警竟有140条，除了雷电、大风、暴雨预警，高温橙色预警占了一多半。

还好，雨姑娘来降温了。

据市气象台预计，截至5日，我市有一次明显的降水、降温天气过程，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请大家做好防护工作。

今明两天的天气情况为：今天白天到夜里多云到阴天，局地有阵雨，偏南风2级到3级转东北风4级左右，气温19℃到31℃；明天阴天有中雨，局地有大雨，气温16℃到22℃。

夏天到，家里来次大清洗

夏季雨后，室内闷热潮湿，器物容易发霉，蚊虫繁殖迅速，容易滋生细菌，这时，大家有必要给家里的常用物品彻底“洗个澡”。

比如空调，很多人吹空调后会感觉不舒服，头晕乏力，去医院也查不出什么毛病，说是“空调病”，其实这是细菌在作怪。

一台一年没有清洗过的家用壁挂式空调的过滤网、散热片，乍看灰不多，用棉签一刮、纸巾一擦，棉签上、纸巾上就会出现一层黑灰色的絮泥状物。

对此，有专家做过实验，在过滤网和散热片上取样进行细菌培养。72个小时后，空调过滤网上的霉菌总数为每平方厘米650个，细菌总数为每平方厘米270个；散热片上的霉菌总数为每平方厘米1110个，细菌总数为每平方厘米3100个。吓人不吓人？

有网友也做过实验，取两碗等量的白米饭，放在壁挂式空调下的桌子上，其中一碗盖好。关闭门窗，打开空调72个小时后，盖好的米饭只是略有变色，但敞露的那碗米饭已经长毛，出现大片霉斑。

当空调运转时，散热片上的灰尘从出风口喷出，弥漫到室内每个角落，影响室内的空气环境，使得室内家具、被褥、衣物等处沉积微生物，细菌也就开始慢慢滋生了。家里有老人、儿童、呼吸系统疾病患者，要特别注意。

空调最好每个月清洗一次，简单的方法是使用专业的空调消毒剂，充分摇匀后从上至下对过滤网和散热片进行喷洗，然后运转空调15分钟至20分钟，污水就会自动排出。

夏季气温高、人体排汗多，枕头、被褥等极易滋生螨虫，导致过敏。最好在晴好天气时，把它们进行一次大清洗，然后好好晒一晒。（洛阳晚报记者 孙晓华 通讯员 禹东晖）