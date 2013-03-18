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南环路与龙门大道互通立交月底竣工 南环路8月底将贯通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-03 09:07
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此前一直半幅封闭的龙门大道恢复正常通行

　　1日，开车沿龙门大道去龙门石窟的市民会发现，龙门大道与南环路交会处施工围挡已拆除，整体通行顺畅了很多。《洛阳晚报》记者了解到，南环路与龙门大道互通立交主体完工，后续工程将于本月底全部竣工。

　　8月底，南环路将贯通

　　南环路西起孙辛路，经瀛洲路、王城大道、望春门街、定鼎门街，向东至龙门大道接希望路后与东环路相连；在龙门大道以东，规划命名为希望路，并贯穿整个伊滨区；在孙辛路以西，远期规划向西打通，成为通往洛宁的连接线。南环路全长7174米，近期实施红线宽40米，远期规划红线宽60米，分段为双向四车道和六车道设计不等。

　　据项目投资方洛政新龙有限公司有关负责人透露，南环路全线共有6处互通立交，自西向东分别是孙辛路互通立交、瀛洲路互通立交、王城大道立交桥、永泰街互通立交、厚载门街互通立交、龙门大道互通立交。目前，南环路与孙辛路互通立交已建成，南环路与瀛洲路互通立交主体框架已完工，南环路与王城大道立交桥施工也接近尾声，其他的正在建设中。8月底，南环路将贯通。

　　1日，龙门大道半幅封闭解除

　　南环路与龙门大道互通立交，位于龙门海洋馆南侧，采取的是南环路下穿龙门大道互通立交的通行方式。该工程去年10月开工，采取半幅封闭施工方式，先后对龙门大道西半幅、东半幅及辅道进行施工，并限制车辆通过。

　　1日，记者在施工现场看到，此前还封闭的龙门大道东半幅路面已经全线放行，路面均进行了重新铺装，过往车辆可顺畅通行。

　　据施工方洛阳市政集团有关负责人介绍，南环路与龙门大道互通立交整体施工尚未完成，下穿立交部分尚有亮化、防水、路面铺装等后续工程需要进行。为了尽可能减轻施工对市民出行造成的影响，先期将龙门大道路面抢工完成，2日画制路面标线。

　　记者看到，南环路下穿龙门大道互通立交的通行方式与九都路下穿解放路互通立交类似，即龙门大道南北向通行及拐弯车辆在路面通过，南环路东西向通行车辆从下穿涵洞通过，南环路拐弯车辆从路面通过。

　　该负责人透露，该互通立交将于本月底全部竣工。

　　未来，南环路将成快速货运专线

　　南环路全线设计为时速80公里的快速路标准，近期受征迁及投资规模限制，只能按时速60公里的城市主干路标准实施，远期辅路实施后可升级为快速路。

　　我市目前缺乏一条能够有效疏散主城区货运交通车辆、实现过境车辆快速分流的外围通道，南环路贯通后将填补这一空白。该路自西向东连通了高新区、洛龙区、伊滨区乃至偃师市，未来还将成为通往洛宁的连接线，有望作为我市一条外围的货运交通干道，大大缓解城市交通通行压力。

　　此外，作为环线交通的一部分，南环路未来与西环路、东环路贯通后，也将成为城市快速路网的一部分，提高市内交通的通达性。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 刘召学 贾光明/文 记者 张斌/图）
[ 责任编辑：周萌]
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