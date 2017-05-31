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洛阳市南环路下穿龙门大道立交主体完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-02 08:41
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(图①)

　　南环路建设取得节点性进展——南环路下穿龙门大道立交主体完工，龙门大道恢复双线通行。

　　记者昨日从负责南环路施工的洛政新龙建设发展股份有限公司获悉，作为当前城建领域“百日攻坚”行动的重要工程，南环路正在按照预定节点加快推进，尽快实现市区环城路“环通”。

　　南环路下穿龙门大道立交工程，全长510米，其中下穿龙门大道箱梁桥长140米，施工内容包括道路、框架桥、防洪渠等。该工程去年10月开工，将原有龙门大道路面破除，采取分幅封闭施工方式，首先封闭西侧辅道和非机动车道及人行道，西半幅施工完毕后，又封闭东半幅进行施工。工程施工期间，施工部门对龙门大道与南环路交叉口实行了交通管制。

(图②)

　　经过8个月的紧张施工，目前工程主体部分已完工。(图①)记者在现场看到，之前一直半幅封闭的龙门大道，昨日已经恢复双线通行。(图②)

　　“跟原来相比，如今这段龙门大道增加了左转、右转车道，路面也比原来更宽。”洛政新龙建设发展股份有限公司项目负责人张硕锋介绍，该段龙门大道拓宽为140米，可以与南环路实现互通。

　　目前，配套的交通标线、信号灯、交通标志牌等设施已开始陆续建设。张硕锋介绍，隧道部分的南环路主线近期将开始摊铺沥青，预计本月底所有后续工程全部完工。

　　按照南环路“百日攻坚”计划，南环路厚载门街至龙门大道段、南环路王城大道至孙辛路段都将于6月底实现通车。同时，南环路王城大道至厚载门街段，目前仍有部分区域征迁未完成，施工单位将在征迁完成后全力加快建设进度。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 贾光明 刘召学/文 记者 梅占国/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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