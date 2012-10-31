昨日，大雪突袭洛城，低温降雪天气使得我市供热管网压力增大，热负荷量也明显上扬。记者从我市各供热企业了解到，各热力企业均已进入应急预案实施阶段，供热主管网也都进行了提温，以保障供热。

●洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司

为应对昨日的低温降雪天气，该公司已加强与华能洛阳热电公司的联系，热源厂热量的出水温度已从降雪前的100℃增至110℃，管网流量从每小时5000吨提高到了每小时6500吨，调度中心通过远传监控系统24小时监控、掌握管网温度及各小区换热站实时运行状态，确保管网状态运行平稳。目前，华能洛阳热电公司的两台机组运行正常，新区调峰热源厂第三台锅炉已正式启动，所提供的热负荷量能够满足新区热用户需要。

昨日下午，记者在该公司的远程监控大屏幕上看到，其所辖直管小区供、回水温度及管网压力基本正常，直管小区进水温度多在105℃左右，管网压力多在1.0兆帕左右。以其直管小区国宝华府为例，该小区进水温度为107℃，供热正常。“我们将根据天气变化，实时调整运行参数。”该公司相关负责人表示。

●洛阳热力有限公司

随着降雪降温，该公司的热力管网上游热负荷量增大，位于管网末端的个别小区供水压力和个别楼栋供水温度会受到影响，该公司相关负责人表示，针对此问题，他们已从昨日早上开始对管网进行调压调温，目前整个管网系统逐渐平稳。

昨日下午，记者来到涧西区牡丹新村的热力站，在该热力站的显示表上，记者看到该小区一次管网的温度为106.6℃，二次管网入户进水温度为54.5℃。“牡丹新村小区处于大唐热电高温水管网的最末端，这个小区的供热温度达标的话，就说明整个管网的运行情况良好。”该公司相关负责人说。

●洛阳高新热力有限公司

该公司已根据室外温度变化情况及时提高直管小区换热站的供、回水温度。“高温水用热量与21日相比增加14%，公司热源厂蒸汽出口流量较昨日增加了约18%。”该公司相关负责人说，同时，对于热力主管网，也进行了全面的提温和增加热流量，“目前，公司热源厂运行稳定，各项供热参数均能满足用户的需求”。

为应对昨日的天气，该公司热线值班、维修服务和设备检修人员24小时坚守岗位，确保在第一时间解决用热问题；同时，还加强对供热管网的实时监控，避免影响供热的情况发生。

●河南恒益新能源有限公司

该公司相关负责人说，面对降温降雪天气，公司已对4个直管小区进行了提温，将保证入户管网入水温度，同时提高热交换站循环泵循环量，提高换热效率，此外，加强设备维护管理，确保小区热交换站正常运行，“目前各小区供热均正常”。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 吉怡）