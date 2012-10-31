昨日，记者从洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)、洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力分公司)和洛阳高新热力有限公司(以下简称高新热力公司)了解到，为应对近期可能出现的降雪降温天气，三家企业均已启动供热应急预案，加大对热力管网系统的监控力度，保障用户正常用热。

市区三家主要热力企业均已启动应急预案

市热力公司主要负责区域：涧西区、西工区、老城区、瀍河区的大部分区域及伊滨区

应急预案

将此次供热应急预案的重点放在了加强对供热系统运行安全的监控上。随着气温骤降，热源厂、热力主管网、热力站的负荷都在升高，热源厂和热力管网承受着很大的压力。为应对这种情况，该公司实行供热运行监测日报制度，各热网所运行人员每天定时对热网进行巡线查看，发现隐患及时上报解决，监控中心时刻关注热网运行参数，确保运行安全，避免爆管、漏水等情况的发生

若相关部门发布极端天气预警信号，该公司抢修、抢险车辆将24小时值班待命，保证储备用煤的总量不低于15天的用量，储备用煤耗用后随时补充，直至供热结束。此外，该公司将及时调整锅炉运行技术参数。根据预警信号等级，各热力站及时调整参数，确保用户用热质量

对直管用户采取的措施

对其152个直管小区实现远程自动调控，每个直管小区的热力站都安装有气候补偿装置，供热机组能根据室外温度自动提高供水温度和压力，确保用户家中温度达标。该公司将从车辆、人员、应急救援物资方面做好准备，力求在接到用户报修电话后第一时间到场处理，对于高负荷条件下出现的突发事件，如是一般性故障，将在24小时内予以排除

新区热力分公司主要负责区域：洛龙区

应急预案

将加强与华能热电厂、调峰热源厂的沟通联系，根据天气变化，通知电厂逐步提升管网压力、温度。同时，通知调峰热源厂将其第三台锅炉从备热状态转为启动状态。为消除隐患，该公司将加强对供热管网的巡视，特别是一次管网及各换热站二次管网的巡视力度，发现问题及时解决。同时，通过远传监控系统掌握各管网实时运行状态，及时调整运行参数

对直管用户采取的措施

将力保其53个直管小区的供热质量。运行人员将加强在低温天气下对换热站的巡检，掌握供、回水温度，根据天气情况调整、提高换热站运行参数，同时随时了解用户取暖情况，及时做好个别小区、个别用户反映不热问题的处理工作

高新热力公司主要负责区域：高新区

应急预案

已提前根据天气情况做好燃煤和燃气储备，并将根据用户用热量变化及时调整热源供热运行参数，确保用户正常采暖

对直管用户采取的措施

对其28个直管小区已实现供热运行监测日报，发现隐患及时上报、解决，对锅炉、换热站及管网可能出现的问题，已制订设备故障应急预案

温馨提醒

随着气温持续走低，热网上游用户需求量加大，末端用户的温度将受到一定影响。按照国家设计规范，我市现行的集中供热系统是按照最低-3℃设计的，当气温长时间低于此温度时，无论是热源、管网还是换热站和户内设施的供热能力都无法保障室温达标，家中有老人和孩子的用户可适当通过空调、电暖气等辅助取暖设备来提高室温

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供热层面上的极端天气

市供热办主任岳远明表示，对于供热来说，一般认为极端天气是指突然大幅度降温、降雪。极端天气的判定是由市政府考虑天气情况和群众呼声等多方信息综合决定的，再由供热企业执行。(洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张建华 吉怡 冯来新)