印象毕圭苑 聂剑帆 画

毕圭苑，是东汉灵帝时期建造的著名皇家园林，位于洛阳城南。在东汉末年，毕圭苑和繁华的洛阳城同时被董卓焚毁。今天让我们走进历史，讲述毕圭苑背后的故事。并结合出土文物，寻找毕圭苑的确切位置。

这个皇帝爱造园

东汉建宁元年(公元168年)，十二岁的汉灵帝刘宏成为大汉帝国的皇帝，他是一个著名的昏君。汉灵帝有两大“政绩”，一是卖官，二是造园。

光和元年(公元178年)，灵帝宣布，东汉帝国的任何官职均实行明码标价，公开出售。灵帝用卖官搜刮了大量钱财，于是用这笔钱财来大规模营造皇家园林。

灵帝即位时，洛阳周围已有不少皇家园林，如顺帝时修建的西苑，桓帝时修建的显阳苑等。但这些园林无法满足灵帝日益奢靡的生活，他对上述园林进行了大规模的扩建。《后汉书·灵帝纪》说，光和三年(公元180年)，灵帝又在城南建毕圭苑。按规划，毕圭苑分东西二苑。

灵帝下令，毕圭苑须于一年内建成。此举遭到民众的反对，也遭到一些朝臣的反对，灵帝的老师杨赐进谏道：“今城外之苑已有六处，足可供陛下游玩，现在废弃民众田宅，畜养禽兽，有违君道。陛下应该效法大禹，卑宫室，减劳役，以减轻民众之苦。”灵帝对这种建议不屑一顾，如期建成了毕圭苑。灵帝令各地贡献珍禽异兽充实毕圭苑，以便观赏取乐。

匪首火焚毕圭苑

光和七年(公元184年)，爆发了声势浩大的黄巾起义。各地豪强在镇压黄巾大起义中壮大，东汉帝国呈瓦解之势。中平六年(公元189年)四月，灵帝去世。十四岁的皇子刘辩即位，何太后临朝称制。大将军何进是何太后的兄长，他与宦官的矛盾很深，而卫戍部队是由宦官掌控的。于是何进听从袁绍的建议，密召董卓进京诛杀宦官。

董卓是陇西临洮(今属甘肃)一支土匪武装的首领，花钱买了羽林郎一职，这批匪徒竟然成了官军。黄巾起义时，董卓又被封为并州牧，他组成了以凉州土匪为主体、兼杂胡人的混合军团，这是一支杀人成性的禽兽之师。

接到何进要求他进京的密旨后，董卓率三千铁骑南下。不料，何进的计谋败露，宦官将何进诛杀。董卓进京后，胁迫皇帝刘辩自尽，立汉献帝刘协，全面控制了中央政府。董卓命令他的部队挨门抢劫，以杀人、奸淫妇女为乐。洛阳城进入空前恐怖时代。

董卓的倒行逆施，终于激起了广大人民的愤怒与反抗。初平元年(公元190年)正月，曹操联络各州郡，组织义军讨贼，兵锋直指洛阳。

二月，洛阳寒风凛冽，在漫天大雪中，被多方义军逼得无路可走的董卓，挟持汉献帝迁都长安，并驱赶两百万官民西迁。《后汉书·董卓传》说：“卓自屯留毕圭苑中，悉烧宫庙官府居家，二百里内无复孑遗。”他为了防止官员和人民逃回故都洛阳，驻扎在毕圭苑中，将整个洛阳城以及附近两百里内的宫殿、宗庙、府库、民房等大批建筑物全部焚毁。

曹操进军毕圭苑，董卓将这座园林也以火焚之，然后逃至长安。

千年名园何处寻

“毕圭苑”的意思是，众妙毕备、形如玉圭之园林。它与平乐馆，是汉代皇家园林的代表。唐代杜牧《故洛阳城有感》说：“一片宫墙当道危，行人为尔去迟迟。毕圭苑里秋风后，平乐馆前斜日时。”他显然是到过毕圭苑遗址的。

宋代晁公遡《暑赋》说：“观乎崤函伊阙、东西二京，平乐毕圭、长杨上林，高台虽毁，故基犹存。”可能宋代时，仍能看到毕圭苑等汉代园林的故基。

《后汉书》说，毕圭苑在洛阳城南。但这是一个很大的概念，它究竟在城南何处呢？

1998年9月，在龙门西山张沟村之东，出土了彭绍墓志。该志说，彭绍夫妇“以天宝元年十月十四日，合葬于龙门西陵毕圭乡原”。近年又发现的比丘尼志弘墓志，提到其葬地为“毕圭乡龙门里”。虽然出土地点不详，但也说明了毕圭乡与龙门之间的密切关系。从这两方墓志可以基本判定，唐代毕圭乡的范围，是龙门西山及其南北区域。“毕圭乡”的名字，来源于“毕圭苑”，因此东汉的毕圭苑应在此区域。

造园需要有水源。经考察，张沟村有泉水和湖泊，又据清乾隆《洛阳县志》载，此处有温泉。张沟村西邻一个小山村，名字是“毕沟”，它与毕圭苑、毕圭乡应有历史联系。因此，东汉毕圭苑的确切位置，在张沟村到毕沟一带。张沟村中的湖泊，应是毕圭苑遗迹。(郑贞富)