洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
忆昔故园汉时月 ——毕圭苑漫谈（河洛广记）
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  经典洛阳  >  河洛广记      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-22 10:07
分享到：

　　印象毕圭苑 聂剑帆 画

　　毕圭苑，是东汉灵帝时期建造的著名皇家园林，位于洛阳城南。在东汉末年，毕圭苑和繁华的洛阳城同时被董卓焚毁。今天让我们走进历史，讲述毕圭苑背后的故事。并结合出土文物，寻找毕圭苑的确切位置。

　　这个皇帝爱造园

　　东汉建宁元年(公元168年)，十二岁的汉灵帝刘宏成为大汉帝国的皇帝，他是一个著名的昏君。汉灵帝有两大“政绩”，一是卖官，二是造园。

　　光和元年(公元178年)，灵帝宣布，东汉帝国的任何官职均实行明码标价，公开出售。灵帝用卖官搜刮了大量钱财，于是用这笔钱财来大规模营造皇家园林。

　　灵帝即位时，洛阳周围已有不少皇家园林，如顺帝时修建的西苑，桓帝时修建的显阳苑等。但这些园林无法满足灵帝日益奢靡的生活，他对上述园林进行了大规模的扩建。《后汉书·灵帝纪》说，光和三年(公元180年)，灵帝又在城南建毕圭苑。按规划，毕圭苑分东西二苑。

　　灵帝下令，毕圭苑须于一年内建成。此举遭到民众的反对，也遭到一些朝臣的反对，灵帝的老师杨赐进谏道：“今城外之苑已有六处，足可供陛下游玩，现在废弃民众田宅，畜养禽兽，有违君道。陛下应该效法大禹，卑宫室，减劳役，以减轻民众之苦。”灵帝对这种建议不屑一顾，如期建成了毕圭苑。灵帝令各地贡献珍禽异兽充实毕圭苑，以便观赏取乐。

　　匪首火焚毕圭苑

　　光和七年(公元184年)，爆发了声势浩大的黄巾起义。各地豪强在镇压黄巾大起义中壮大，东汉帝国呈瓦解之势。中平六年(公元189年)四月，灵帝去世。十四岁的皇子刘辩即位，何太后临朝称制。大将军何进是何太后的兄长，他与宦官的矛盾很深，而卫戍部队是由宦官掌控的。于是何进听从袁绍的建议，密召董卓进京诛杀宦官。

　　董卓是陇西临洮(今属甘肃)一支土匪武装的首领，花钱买了羽林郎一职，这批匪徒竟然成了官军。黄巾起义时，董卓又被封为并州牧，他组成了以凉州土匪为主体、兼杂胡人的混合军团，这是一支杀人成性的禽兽之师。

　　接到何进要求他进京的密旨后，董卓率三千铁骑南下。不料，何进的计谋败露，宦官将何进诛杀。董卓进京后，胁迫皇帝刘辩自尽，立汉献帝刘协，全面控制了中央政府。董卓命令他的部队挨门抢劫，以杀人、奸淫妇女为乐。洛阳城进入空前恐怖时代。

　　董卓的倒行逆施，终于激起了广大人民的愤怒与反抗。初平元年(公元190年)正月，曹操联络各州郡，组织义军讨贼，兵锋直指洛阳。

　　二月，洛阳寒风凛冽，在漫天大雪中，被多方义军逼得无路可走的董卓，挟持汉献帝迁都长安，并驱赶两百万官民西迁。《后汉书·董卓传》说：“卓自屯留毕圭苑中，悉烧宫庙官府居家，二百里内无复孑遗。”他为了防止官员和人民逃回故都洛阳，驻扎在毕圭苑中，将整个洛阳城以及附近两百里内的宫殿、宗庙、府库、民房等大批建筑物全部焚毁。

　　曹操进军毕圭苑，董卓将这座园林也以火焚之，然后逃至长安。

　　千年名园何处寻

　　“毕圭苑”的意思是，众妙毕备、形如玉圭之园林。它与平乐馆，是汉代皇家园林的代表。唐代杜牧《故洛阳城有感》说：“一片宫墙当道危，行人为尔去迟迟。毕圭苑里秋风后，平乐馆前斜日时。”他显然是到过毕圭苑遗址的。

　　宋代晁公遡《暑赋》说：“观乎崤函伊阙、东西二京，平乐毕圭、长杨上林，高台虽毁，故基犹存。”可能宋代时，仍能看到毕圭苑等汉代园林的故基。

　　《后汉书》说，毕圭苑在洛阳城南。但这是一个很大的概念，它究竟在城南何处呢？

　　1998年9月，在龙门西山张沟村之东，出土了彭绍墓志。该志说，彭绍夫妇“以天宝元年十月十四日，合葬于龙门西陵毕圭乡原”。近年又发现的比丘尼志弘墓志，提到其葬地为“毕圭乡龙门里”。虽然出土地点不详，但也说明了毕圭乡与龙门之间的密切关系。从这两方墓志可以基本判定，唐代毕圭乡的范围，是龙门西山及其南北区域。“毕圭乡”的名字，来源于“毕圭苑”，因此东汉的毕圭苑应在此区域。

　　造园需要有水源。经考察，张沟村有泉水和湖泊，又据清乾隆《洛阳县志》载，此处有温泉。张沟村西邻一个小山村，名字是“毕沟”，它与毕圭苑、毕圭乡应有历史联系。因此，东汉毕圭苑的确切位置，在张沟村到毕沟一带。张沟村中的湖泊，应是毕圭苑遗迹。(郑贞富)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·洛阳市人社局警示：参保人员请严防三类社保诈骗
  • ·人社部部长：适时出台渐进式延迟退休年龄政策
  • ·这些习惯会毁掉男人生育力 桑拿高温也会损伤睾丸
    		•
    8个家居收纳小技巧挤出空间
    8个家居收纳小技巧挤出空间
    10月70城房价62城上涨 洛阳环涨0.3%
        国家统计局18日发布了70个大中城市住宅销售价格统计数据，统计局：10月70城房价62城上涨 洛阳环涨0.3%。对此...
  • ·“楼吵”是把难开的“锁”要全靠邻里情
  • ·［房产］整顿虚假信息 二手房市场严打“幽灵房源”
  • ·［房产］楼市新政后 刚需：加入“游戏”是早晚事？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发布暴雪橙色预警信号 12小时内道...
  • 洛阳发布暴雪红色预警 公交客运高速...
  • 受雨雪天气影响 洛阳部分公交线路临时...
  • 为保障轨道交通1号线试验段史家湾站施...
  • 洛阳38路公交车线路延长 市民请注意线...
  • 洛浦公园南北两堤均严禁车辆、携犬入园
  • 河科大一女生在落叶上画画引关注
  • 河南当代最美建筑评选结果出炉 洛阳...
  • 洛阳民间高手自制375件冷兵器
  • 市政部门已制订了降雪应急预案
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    48岁翁虹美丽动人 携全...
    一个每人有12个手指和1...
    百变发色 厨师用16年换...
    新西兰强震致海床上升2...
    精彩热帖

    落尽琼花天不惜

    雪中漫步洛浦

    定鼎门雪景

    这样施工很危险
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    梅婷与女儿写真曝光

    熊黛林郭可颂婚照...

    大表姐真空上阵

    田亮一家颜值高
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605